Babil 6. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İrfan'a kim ihbar etti? Egemen mi, İlay mı yoksa Ayşe mi?

Halit Ergenç, Ozan Güven, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta, Aslı Enver ve Birce Akalay'ın başrollerini paylaştığı Babil dizisinin 21 Şubat Cuma ekrana gelecek olan 6. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Babil'in yeni bölümünde Süleyman ve İrfan karşı karşıya geliyor. Süleyman, kendisinden paraları alarak geri dönmemek üzere yurt dışına gitmeye çalışan İrfan'a hesap soruyor.

Süleyman, Egemen'i de bıçakla yaralarken, İrfan'ı ise ""Oğlun ölürse benim yüzümden değil senin yüzünden ölecek" sözleriyle tehdit ediyor.

İlay ise İrfan'a "Ne olur bana güven. Yapacağız" sözleriyle destek oluyor.

BABİL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Başarısızlıkla sonuçlanan kaçış planı İrfan ve Süleyman'ı bir kez daha karşı karşıya getiriyor. Süleyman İrfan'ı sevdikleriyle cezalandırırken, Egemen de bu öfkeden nasibini alıyor.

İrfan, başına gelenlerden sorumlu tuttuğu Ayşe'yle kozlarını paylaşırken; Deniz için kırılan umutlar, İlay'ın masaya koyduğu fikirle yeniden yükseliyor.



Kudret'in İlay'ın ofisini patlatması beklenmedik sonuçlar doğururken, Hakan karşısında İrfan'ı buluyor.

