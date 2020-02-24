Babil 7. yeni bölüm 1. fragmanı yayınlandı! Babil'de İrfan ve Egemen kavgası! Sivil polis olan Ayşe'nin sırrı ortaya mı çıkıyor?

Halit Ergenç, Ozan Güven, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta, Aslı Enver ve Birce Akalay'ın başrollerini paylaştığı Babil dizisinin 28 Şubat Cuma ekrana gelecek olan 7. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Babil yeni bölümde İrfan ile Egemen arasındaki her şey bitiyor.

BABİL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Egemen'in kendisinin kaçacağını Süleyman'a söylediğini anlayan İrfan, "Bu dünyada kimseye güven olmaz. 'Herkes beni satar ama Egemen başkadır' dedim. Ama sen beni sattın. Bundan sonra benim Egemen gibi bir kardeşim yok. Sen benim için ölüsün artık" sözleriyle hesap soruyor. İkili arasında kavga yaşanırken, şirketteki ortaklıkları da bitiyor.

İlay ise ikiliyi yeniden barıştırmak ve İrfan'ın oğlunun ameliyatı için elinden geleni yapıyor. İrfan'a kızgın olan Egemen ise "O ailesi için para istediği zaman oluyor ama ben isteyince aç gözlü oluyorum. Asıl ben kızgınım İlay" sözleriyle geri adım atmayacağını belirtiyor. Süleyman'ın ise İlay'a "Eğer borçlarını ödemezse İrfan ameliyatı unutsun. Egemen de kaçacak delik arasın" demesi dikkat çekiyor.

Diğer yandan ise İlay hakkındaki soruşturma nedeniyle emniyete gidiyor. Sivil polis olan Ayşe ise büroda çalışırken İlay'a yakalanıyor. Ayşe'nin gerçek kimliğinin ortaya çıkıp çıkmayacağı ise merak konusu oldu.



