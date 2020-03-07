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Babil 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İrfan ve Ayşe arasında duygusal anlar! Babil 7. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 07.03.2020 00:47 | Son Güncelleme

Star TV'nin sevilen dizisi Babil'in 8. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Babil yeni bölümde, oğlunu ameliyat edecek olan doktorun kaçırıldığını öğrenen İrfan çılgına dönüyor ve şirket partisinin ortasında Süleyman'a saldırıyor. Doktoru kurtarmak için harekete geçen İrfan canını tehlikeye atarak yangının ortasına dalıyor. İrfan'ın oğlu sonunda ameliyata girerken, Ayşe ile İrfan arasında da duygusal anlar yaşanıyor. İşte Babil 8. yeni bölüm fragmanı.

Halit Ergenç, Ozan Güven, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta, Aslı Enver ve Birce Akalay'ın başrollerini paylaştığı Babil dizisinin 6 Mart Cuma yayınlanan 7. son bölümü nefesleri kesti. Babil son bölümde kavga ettiği Egemen ile İlay'ın baskısıyla yeniden bir araya gelen İrfan, batmak üzere olan Babil'i kurtarmak için yeni plan yaptı. İrfan, Egemen ve İlay yeni yatırımcı kazanmak için büyük bir parti düzenledi. Süleyman'ın oğlu ise kendisini cinayet görüntüleriyle tehdit eden İrfan'dan intikam almak, ameliyat yapacak olan doktoru kaçırdı.

BABİL 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Babil'in 13 Mart Cuma ekrana gelecek olan 7. yeni bölümünde doktorun kaçırıldığını öğrenen İrfan, Süleyman'ı suçlayarak saldırıyor. Süleyman'ın oğlu ise İrfan'a doktorun görüntülerini atarak tehdit ediyor.Ancak bir süre sonra gerçekleri öğrenen İrfan, doktoru kurtarmak için Egemen ile birlikte harekete geçiyor.

BABİL SON BÖLÜM ÖZETİ

En yakın arkadaşı tarafından sırtından vurulan İrfan, Egemen’le yüzleşir. Deniz’in ameliyatı için zaman daralırken, Süleyman verdiği borcu geri almanın peşine düşer. İlay, parayı bulup borçlarını ödemeleri için İrfan ve Egemen’i bir araya getirmeye çalışır. Hakan’ın Ayşe’ye olan duyguları konusunda ciddi olduğunu fark eden Kudret, Ayşe’yi daha yakından tanımanın yollarını arar. İrfan, Egemen’i yaptığı büyük hainlik karşısında affedebilecek mi? Deniz, bütün bu aksilikler içinde sağlığına kavuşabilecek mi? Babil’de hayat bütün heyecanıyla devam ediyor.

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