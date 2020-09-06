Babil yeni sezon ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! Babil 2. sezon fragmanı

Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı Babil dizisi, yeni sezon ilk bölümüyle 11 Eylül Cuma akşamı seyirci karşısına çıklacak.

YENİ SEZON AFİŞİ YAYINLANDI

Babil dizisinin yeni afişi yayınlandı. 11 Eylül Cuma akşamı, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkacak olan dizinin oyuncuları afiş fotoğrafı için bir araya geldi. Halit Ergenç, Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu, Onur Saylak ve Beren Kasımoğulları’nın birlikte yer aldığı afiş, büyük beğeni topladı.



BABİL YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

İdealist bir ekonomi profesörüyken, oğlunun tedavisi için benimsediği tüm değerlere karşı tehlikelerle dolu bir yola çıkan İrfan’ın, Egemen’le kurduğu Babil şirketi gitgide büyür ve İrfan çocuğunun tedavi masraflarını karşılar. Ancak yol, burada bitmemiştir. Şimdi sırada Süleyman’la hesaplaşma, Egemen, Eda ve İrfan arasındaki büyük sır vardır.



Babil, ikinci sezonuyla 11 Eylül Cuma günü saat 20.00’de Star’da.





