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Bacağına yanlışlıkla acı sos döken restorana dava açtı! 'Tehlikeli derecede acı' denildi: 99 milyon TL'lik tazminat...

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
23.01.2025 17:31
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19 yaşındaki Genesis Monita isimli bir müşteri, San Antonio'da gittiği bir zincir restoranda bacağına yanlışlıkla acı sos döküldükten sonra restorana dava açtı. Sosun sıcaklığı ve acılığı konusunda kendisinin yeterince bilgilendirilmediğini ifade eden Monita'ya, jüri tarafından restoranın 2 milyon 800 bin dolar (99.803,96 Türk Lirası) tazminat ödemesine karar verildi.

Bacağına yanlışlıkla acı sos döken restorana dava açtı! 'Tehlikeli derecede acı' denildi: 99 milyon TL'lik tazminat...

MYNET|DIŞ HABERLER 19 Mayıs 2023'te Genesis Monita ve kız kardeşi, San Antonio'daki bir restoranı ziyaret etti. 19 yaşındaki müşteri restorana ait soslardan birinin kucağına düşmesi sonucu ikinci derece yanık aldığı ve restoranın sosu çok acı yaptığını ve sıcaklığı konusunda kendisini yeterince uyarmadığını iddia etti.

TIBBİ MASRAFLAR DA DAHİL EDİLDİ

Davada sosun eyalet kurallarınca belirlenen 135 derece sıcaklıktan 54 derece daha sıcak olduğu ve restoranın sosun sıcak olduğu konusunda müşteriyi uyarması gerektiği belirtildi.

Fox 4 News, altı kişilik jürinin, Monita'nın karıştığı olayda restoranın 'ağır ihmalkarlık' yaptığına karar verdiğini bildirdi. Restoran zincirinin daha sonra tam 2,8 milyon dolar ödemesi emredildi ; bunun 900.000 doları ruhsal ve fiziksel acı, 25.000 doları tıbbi masraflar ve 1,9 milyon doları da cezai tazminat olarak ödendi.

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Anahtar Kelimeler:
restoran
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