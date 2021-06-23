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Bade İşçil'den hamilelik açıklaması

23.06.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki gün Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneden çıkarken görüntülenen Bade İşçil, "Anne olduğum için rutin kontrole geldim" ifadelerini kullandı. Azur adında bir oğlu bulunan İşçil, sözlerinin "Hamile" şeklinde algılanmaması için, "Şu an anne değilim. Yanlış anlaşılmasın" açıklamasını yapma gereği duydu.

Bade İşçil'den hamilelik açıklaması

Oyuncu Bade İşçil, önceki gün Nişantaşı'nda özel bir hastane çıkışı görüntülendi. Kadın hastalıkları bölümüne başvurduğunu ifade eden Bade İşçil, “Anne olduğum için rutin kontrole geldim" dedi.

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İşçil, “Anne olduğum için” sözünün ‘Hamile’ şeklinde algılanmaması için “Şu an anne değilim. Yanlış anlaşılmasın” açıklamasını yapma gereği duydu.
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"AŞIMI YAPTIRMAYA GİDİYORUM"

Geçtiğimiz günlerde “Ben oyuncu değilim galiba, bana aşı çıkmadı” diyerek sitem eden Bade İşçil, Covid-19 aşısının sistemde göründüğünü söyledi. Hastaneden çıkan İşçil, “Sonunda aşım çıktı. Aşımı yaptırmaya gidiyorum” dedikten sonra oradan uzaklaştı.

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