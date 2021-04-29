BAFTA 2021 televizyon adayları belli oldu

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA), TV ödülleri için adaylarını açıkladı. Televizyon dünyasının en iyi yapımlarını belirleyen ve daha sonra ödülleri açıklayacak olan BAFTA'dan en yüksek adaylığı, 15 kategoriyle Amazon'un, Steve McQueen yönetmenliğindeki "Small Axe" antolojisi elde etti ve bu alanda yeni bir rekora imza atarak Chernobyl'ı geride bıraktı.

En İyi Mini Dizi dalında yer alan Small Axe’e aynı kategoride eşlik eden yapımlar ise ilgiyle karşılanan I Hate Suzie, Adult Material, kendisine güçlü bir hayran kitlesi oluşturan Normal People ve Altın Küre Ödülleri’nde göz ardı edilmesine tepki gösterilen I May Destroy You oldu.

BAFTA 2021 TELEVİZYON ADAYLARI

En İyi Dram Dizisi

Gangs of London

I Hate Suzie

Save Me Too

The Crown

En İyi Komedi

Charlie Brooker’s Antiviral Wipe

Rob & Romesh Vs

The Big Narstie Show

The Ranganation

En İyi Mini Dizi

Adult Material

I May Destroy You

Normal People

Small Axe

En İyi Erkek Oyuncu

John Boyega – Small Axe

Josh O’Connor – The Crown

Paapa Essiedu – I May Destroy You

Paul Mescal – Normal People

Shaun Parkes – Small Axe

Waleed Zuaiter – Baghdad Central