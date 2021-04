BAFTA 2021 televizyon adayları belli oldu

John Boyega – Small Axe Josh O’Connor – The Crown Paapa Essiedu – I May Destroy You Paul Mescal – Normal People Shaun Parkes – Small Axe Waleed Zuaiter – Baghdad Central

Adult Material I May Destroy You Normal People Small Axe

Charlie Brooker’s Antiviral Wipe Rob & Romesh Vs The Big Narstie Show The Ranganation

Gangs of London I Hate Suzie Save Me Too The Crown

En İyi Mini Dizi dalında yer alan Small Axe’e aynı kategoride eşlik eden yapımlar ise ilgiyle karşılanan I Hate Suzie, Adult Material, kendisine güçlü bir hayran kitlesi oluşturan Normal People ve Altın Küre Ödülleri’nde göz ardı edilmesine tepki gösterilen I May Destroy You oldu.

En İyi Kadın Oyuncu

Billie Piper – I Hate Suzie

Daisy Edgar-Jones – Normal People

Hayley Squires – Adult Material

Jodie Comer – Killing Eve

Letitia Wright – Small Axe

Michaela Coel – I May Destroy You

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Kunal Nayyar – Criminal

Malachi Kirby – Small Axe

Michael Sheen – Quiz

Michael Ward – Small Axe

Rupert Everett – Adult Material

Tobias Menzies – The Crown

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Helena Bonham Carter – The Crown

Leila Farzad – I Hate Suzie

Rakie Ayola – Anthony

Siena Kelly – Adult Material

Sophie Okonedo – Criminal

Weruche Opia – I May Destroy You

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)

Charlie Cooper – This Country

Guz Khan – Man Like Mobeen

Ncuti Gatwa – Sex Education

Joseph Gilgun – Brassic

Paul Ritter – Friday Night Dinner

Reece Shearsmith – Inside No. 9

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)

Aimee Lou Wood – Sex Education

Daisy Haggard – Breeders

Dais May Cooper – This Country

Emma Mackey – Sex Education

Gbemisola Ikumelo – Famalam

Mae Martin – Feel Good

En İyi Tek Bölümlük Dram

Anthony

BBW (On The Edge)

Sitting In Limbo

The Windermere Children

En İyi Uluslararası Dizi

Little America

Lovecraft Country

Unorthodox

Welcome to Chechnya: The Gay Purge (Storyville)