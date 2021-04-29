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BAFTA 2021 televizyon adayları belli oldu

29.04.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılın en iyi İngiliz yapımlarını belirleyen BAFTA Televizyon Ödülleri adayları belli oldu. 5 adaylık alan Small Axe, bu yıl BAFTA Televizyon Ödülleri’nde ön plana çıkan yapım oldu.

BAFTA 2021 televizyon adayları belli oldu

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA), TV ödülleri için adaylarını açıkladı. Televizyon dünyasının en iyi yapımlarını belirleyen ve daha sonra ödülleri açıklayacak olan BAFTA'dan en yüksek adaylığı, 15 kategoriyle Amazon'un, Steve McQueen yönetmenliğindeki "Small Axe" antolojisi elde etti ve bu alanda yeni bir rekora imza atarak Chernobyl'ı geride bıraktı.

En İyi Mini Dizi dalında yer alan Small Axe’e aynı kategoride eşlik eden yapımlar ise ilgiyle karşılanan I Hate Suzie, Adult Material, kendisine güçlü bir hayran kitlesi oluşturan Normal People ve Altın Küre Ödülleri’nde göz ardı edilmesine tepki gösterilen I May Destroy You oldu.

BAFTA 2021 TELEVİZYON ADAYLARI

En İyi Dram Dizisi

Gangs of London
I Hate Suzie
Save Me Too
The Crown

En İyi Komedi

Charlie Brooker’s Antiviral Wipe
Rob & Romesh Vs
The Big Narstie Show
The Ranganation

En İyi Mini Dizi

Adult Material
I May Destroy You
Normal People
Small Axe

En İyi Erkek Oyuncu

John Boyega – Small Axe
Josh O’Connor – The Crown
Paapa Essiedu – I May Destroy You
Paul Mescal – Normal People
Shaun Parkes – Small Axe
Waleed Zuaiter – Baghdad Central

En İyi Kadın Oyuncu

Billie Piper – I Hate Suzie
Daisy Edgar-Jones – Normal People
Hayley Squires – Adult Material
Jodie Comer – Killing Eve
Letitia Wright – Small Axe
Michaela Coel – I May Destroy You

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Kunal Nayyar – Criminal
Malachi Kirby – Small Axe
Michael Sheen – Quiz
Michael Ward – Small Axe
Rupert Everett – Adult Material
Tobias Menzies – The Crown

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Helena Bonham Carter – The Crown
Leila Farzad – I Hate Suzie
Rakie Ayola – Anthony
Siena Kelly – Adult Material
Sophie Okonedo – Criminal
Weruche Opia – I May Destroy You

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)

Charlie Cooper – This Country
Guz Khan – Man Like Mobeen
Ncuti Gatwa – Sex Education
Joseph Gilgun – Brassic
Paul Ritter – Friday Night Dinner
Reece Shearsmith – Inside No. 9

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)

Aimee Lou Wood – Sex Education
Daisy Haggard – Breeders
Dais May Cooper – This Country
Emma Mackey – Sex Education
Gbemisola Ikumelo – Famalam
Mae Martin – Feel Good

En İyi Tek Bölümlük Dram

Anthony
BBW (On The Edge)
Sitting In Limbo
The Windermere Children

En İyi Uluslararası Dizi

Little America
Lovecraft Country
Unorthodox
Welcome to Chechnya: The Gay Purge (Storyville)

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