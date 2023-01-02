Bağ zıt anlamlısı nedir? Bağın zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Bağ sözcüğü dilimizde kullanılan kelimelerden biridir. Bu kelime iki farklı kökene sahiptir ve sesteş bir kelimedir. İlki Eski Türkçe "baġ" kelimesinden evrilmiştir. İkinci kelimenin kökeni ise Farsçadır. Farsça “bāġ” kelimesinden dilimize aktarılmıştır. Türk Dil Kurumuna göre Türkçe kökenli bağ sözcüğünün manaları şu şekildedir:

(İsim) BBir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan düğümlenebilir nesne:

(İsim) Sargı

(İsim) Bağlam, deste, demet

(Mecaz) İlgi, ilişki, rabıta

(Anatomi) Kemikleri birbirine bağlamaya, iç organları yerinde tutmaya yarayan lif demeti

(Denizcilik) Bir halat üzerine atılan sağlam, düzgün ve istendiğinde kolayca çözülebilen her türlü düğüm

(Müzik) Nota yazarken yan yana gelen aynı veya farklı değerdeki notaların birbirine bağlanarak çalınacağını belirtmek için yapılan yay biçimindeki işaret.

Türk Dil Kurumuna göre Farsça kökenli bağ sözcüğünün manaları ise aşağıdaki gibidir:

(İsim) Üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak parçası

(İsim) Meyve bahçesi

Bağ kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Bağ kelimesi günlük konuşma dilinde birçok farklı alanda karşımıza çıkan sözcüklerden biridir. Birden fazla manaya geldiği için kullanım alanı epey fazladır. Bu sözcük aynı zamanda eş sesli özelliğine sahiptir. Dil bilgisinde söylenişleri ve yazım biçimleri aynı, ancak mana bakımından farklı olan sözcükler eş sesli yani sesteş olarak ifade edilmektedir. Dilimizde iki farklı kökene sahip bağ kelimesi vardır ve dolayısıyla da bağ kelimesi sesteştir. Ancak bağ kelimesinin zıt anlamı olan bir sözcük yoktur.

Bağ kelimesi birden fazla alanda kullanılsa da bağın zıt anlamlısı olan bir sözcük yoktur. Dilimizde genellikle nitelik ve nicelik bildiren kelimelerin zıt anlamı vardır. Dilimizde her sözcüğün karşıt anlamlısı olmadığı için bağ sözcüğünün de yoktur. Bu bağlamda bağ kelimesinin zıt anlamı olan herhangi bir sözcük yoktur.

Bağın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Zıt anlamlı sözcükler birbirinin tam tersini belirten sözcükleri kapsamaktadır. Bağ zıt anlamlısı olan herhangi bir sözcük yoktur. Bağın zıt anlamlısı olmadığı için örnek cümle kuramayız. Bağ kelimesiyle ilgili bazı örnek cümleler vermek gerekirse: