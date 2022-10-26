Bagaj sırası beklemekten sıkılanlar için harika yöntem! Bu basit püf noktası süreyi yarı yarıya indirecek

ABD'deki bölgesel bir havaalanında çalışan bir rampa ve kapı görevlisi olan Thomas Lo Sciuto, bagajınızın varış noktasında daha erken teslim almanın etkili yolunun check-in sırasında geçtiğini söyledi. Valizlerini genç teslim eden yolcuların varış noktasında bagaj karuselinin beklendiği sırada daha avantajlı olduğunu vurgulayan Sciuto, “Son yolcu varış noktasında ilk yolcu olur” dedi.

“ÖNDEN ARKAYA DOĞRU YÜKLENİR”

İstasyon müdürü bir Quora uçuş sırasında valizlerin her zaman önden arabay doğru yüklendiğini hatırlatarak, “Çanta arabalarından uçağa valizler önden arkaya doğru transfer edilir. Yani, en son check-in yaparsanız, çantalarınız son bagaj arabasında olacak. Bu da onları uçakta sonuncu yapacak ve varış noktanızdaki uçaktan ilk indirilecek” dedi.