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    4. Bagaj ücreti ödemek istemeyen yolcunun uyguladığı taktik görenleri şaşkına çevirdi! "Şu yaptığı şey ücret vermekten daha zor"

    Bagaj ücreti ödemek istemeyen yolcunun uyguladığı taktik görenleri şaşkına çevirdi! "Şu yaptığı şey ücret vermekten daha zor"

    06.07.2024 15:47
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.07.2024 15:47
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    Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü görenleri şaşkına çevirirken kısa sürede gündem oldu. Fazladan bagaj ücreti vermek istemeyen bir yolcu üzerinde kat kat kıyafetlerle uçağa bindi. Yerine geldiğinde ise soyunmaya başlayan yolcuyu bir başka yolcu cep telefonuyla kaydederek sosyal medyadan paylaştı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde ekstra bagaj ücreti ödemek istemeyen bir kişi bavula koyması gereken kıyafetleri tek tek üzerine giydi. Koltuğunun olduğu bölüme gelen adam kıyafetleri üzerinden çıkartmaya başladı. O anlar yolcular tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşılınca gündem yarattı.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Şu yaptığı şey ücret vermekten daha zor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "En iyisini yapmış" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise "Hiç mi terlemedin" yorumunda bulundu.

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