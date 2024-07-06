Bagaj ücreti ödemek istemeyen yolcunun uyguladığı taktik görenleri şaşkına çevirdi! "Şu yaptığı şey ücret vermekten daha zor"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde ekstra bagaj ücreti ödemek istemeyen bir kişi bavula koyması gereken kıyafetleri tek tek üzerine giydi. Koltuğunun olduğu bölüme gelen adam kıyafetleri üzerinden çıkartmaya başladı. O anlar yolcular tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşılınca gündem yarattı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Şu yaptığı şey ücret vermekten daha zor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "En iyisini yapmış" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise "Hiç mi terlemedin" yorumunda bulundu.