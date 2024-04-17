Yıllarca sessizliğini koruyup sosyal medyadan itiraf edince tepkilerin odağına yerleşti! "17 yıldır eşimin ikiz kardeşine aşığım"

The Sun'ın Sevgili Deidre köşesine konuyu aktaran adam mutlu bir evliliği olduğunu dile getirirken yıllardır içinde sakladığı bir sırrı paylaşmak istediğini söyledi. Eşinin tek yumurta ikizi olan kız kardeşine karşı yoğun hisler beslemeye başladığını dile getiren adam, "17 yıldır eşimin ikiz kardeşine aşığım. Onunla olmak istiyorum ama bir yandan da ailemi çok seviyorum. Kimsenin bu durumdan haberi yok" ifadelerini kullandı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kesinlikle bu konuyu eşinizle konuşmalısınız. Ona çok büyük bir haksızlık yapıyorsunuz" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten başıma gelmesini isteyeceğim en son şey bu" yorumunu ekledi.