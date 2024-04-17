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    4. Yıllarca sessizliğini koruyup sosyal medyadan itiraf edince tepkilerin odağına yerleşti! "17 yıldır eşimin ikiz kardeşine aşığım"

    Yıllarca sessizliğini koruyup sosyal medyadan itiraf edince tepkilerin odağına yerleşti! "17 yıldır eşimin ikiz kardeşine aşığım"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.04.2024 10:28
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    İsmini açıklamadan sosyal medyadan itirafta bulunan bir adam adam yıllardır eşinin tek yumurta ikizi olan kız kardeşine aşık olduğunu söyleyince tepkilerin odağına yerleşti. İtirafıyla dikkatleri üzerine çeken adam 23 yıllık evliliğinde en küçük çocuğunun doğumundan sonra eşinin kız kardeşine ilgi duymaya başladığını ifade etti.

    The Sun'ın Sevgili Deidre köşesine konuyu aktaran adam mutlu bir evliliği olduğunu dile getirirken yıllardır içinde sakladığı bir sırrı paylaşmak istediğini söyledi. Eşinin tek yumurta ikizi olan kız kardeşine karşı yoğun hisler beslemeye başladığını dile getiren adam, "17 yıldır eşimin ikiz kardeşine aşığım. Onunla olmak istiyorum ama bir yandan da ailemi çok seviyorum. Kimsenin bu durumdan haberi yok" ifadelerini kullandı.

    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kesinlikle bu konuyu eşinizle konuşmalısınız. Ona çok büyük bir haksızlık yapıyorsunuz" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten başıma gelmesini isteyeceğim en son şey bu" yorumunu ekledi.

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