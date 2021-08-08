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  4. Bağcılar'da iğrenç olay! 9 yaşındaki kızı taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Bağcılar'da iğrenç olay! 9 yaşındaki kızı taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

08.08.2021 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar'da 9 yaşındaki kızın yabancı uyruklu kişinin tacizine uğradığı iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı. Yabancı uyrukluların kaldığı evdeki 3 kişi kaçarken, 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki apartmanın bodrum katında yaşayan 4 yabancı uyrukludan birisi bakkaldan eve dönen 9 yaşındaki E. B. isimli kızı taciz etti. Kız çocuğunun arkasından apartmana girerek takip etmeye devam edince E. B. yengesinin yanına giderek taciz edildiğini söyledi. Yenge Gülnaz B., yabancı uyrukluların kaldığı bodrum katına giderek tacizi kimin yaptığı sordu. Gülnaz B.'nin bağırmaları üzerine mahalleli sokağa döküldü.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ ZIRHLI ARACA BİNDİRİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Bu sırada evde bulunan 4 yabancı uyrukludan 3'ü binanın arkasından kaçtı. Polis ekipleri, evde bulunan bir kişiyi zırhlı araca aldı. Mahalle sakinlerinin gözaltındaki şüpheliyi linç etme girişimine polis ekipleri engel oldu. Zırhlı polis aracına bindirilen yabancı uyruklu kişi polis merkezine götürüldü.

"O ANDA ÜSTÜNÜ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞTILAR"

Taciz edildiği iddia edilen küçük çocuğun yengesi Gülnaz B. yaşananları anlatarak, "Çocuk bakkaldan geldi yukarıya. 'Yenge sana bir şey söyleyeceğim' dedi. 'Ne oldu' dedim, 'beni elle taciz etti, binanın içine girdi arkamdan geldi' dedi. Aşağı indim cama vurdum. Çocuk beyaz giydiğini tarif etmişti. İçeride 4 kişilerdi. Türkçe bilene söyledim, 'beyaz kıyafetli kim' dedim. Çıkarmadılar dışarı, o anda üstünü değiştirmeye çalıştılar. Sesime mahalleli toplandı." dedi.

"BİZİM ÇOCUĞUMUZ AKILLIYDI"

9 yaşındaki E. B.'nin kuzeni olan Elif Ş. de, "Kim bilir binlerce çocuğa taciz edildi ama o çocuklar sessiz kaldı. Bizim çocuğumuz akıllıydı geldi söyledi. Kimse susmasın" diye konuştu. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bağcılar taciz
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