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Bağcılar'daki hırsızlık 'Çiçek Abbas' filmini anımsattı: Ya satacağız kurtulacağız ya da buralardan göç edeceğiz

05.11.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar'da iki farklı mahallede yaşanan olay, İlyas Salman ile Şener Şen'in oynadığı 'Çiçek Abbas' filmindeki hırsızlık olayını hatırlattı. Park halindeki otomobillerin altına taş koyan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 4 lastiği jantlarıyla beraber söküp kaçtı. Hırsızlık olayı nedeniyle tedirgin olduğunu ifade eden Kemal Anahtar, ''Biz her gün 6 bin lira bu araçlara masraf edemeyiz. Ya satacağız kurtulacağız ya da buralardan göç edeceğiz" dedi.

Olay dün Bağcılar Kazım Karabekir Mahallesi ile Mahmutbey Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki iki otomobilin altına taş koyan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, lastikleri jantlarıyla beraber söküp kaçtı. İki farklı mahallede yaşanan olay, İlyas Salman ile Şener Şen'in oynadığı 'Çiçek Abbas' filmindeki hırsızlık olayını hatırlattı. Kazım Karabekir Mahallesi'nde hırsızların taş üzerine bırakmaya çalıştığı otomobilde maddi hasar da meydana geldi.

"ARTIK İNSANLAR SOKAKLARA ARAÇLARINI BIRAKAMAYACAKLAR"

Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki olayda sabah komşularının aramasıyla uyanan otomobil sahibi Kemal Anahtar başına gelenleri anlattı. Tedirgin halde olduklarını ifade eden Anahtar, "Aracımı parkın olduğu yere bırakmıştım. Sabah bizim oradaki bakkal aradı beni. Kalkıp gittiğimde aracımın 4 lastik ve jantını almışlar. Arabanın altını taşla beslemişler, bir sürü sıkıntı yaşatmışlar, sağını solunu ezmişler. Artık insanlar sokaklara araçlarını bırakamayacaklar. Farklı bir mahallede de aynı şekilde olmuş. İnsanlar araçlarını nereye bırakacaklarını artık bilmiyorlar malum otopark fiyatları çok yüksek" diye konuştu.

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"YA SATACAĞIZ KURTULACAĞIZ YA DA BURALARDAN GÖÇ EDECEĞİZ"

Kemal Anahtar, emniyet güçlerine seslenerek hırsızların bulunmasını istedi. 4 senedir yaşadığı mahallede hırsızlık olayı nedeniyle tedirgin olduğunu ifade eden Anahtar, "Kim tarafından yapıldığının acilen bulunmasını istiyoruz. Bugün sadece ben 5-6 bin lira zarara uğratıldım. Biz burada geliri o kadar yüksek olan insanlar değiliz. Ben yarın aracımı nereye bırakacağımı bilmiyorum, tedirgin haldeyiz. Aracım kör bir noktada değildi. 4 senedir o mahallede ikamet ediyorum aracım 4 senedir aynı yerde. Kazım Karabekir Mahallesi sote bir mahalle değil, bizim bekçilerimiz var. O saate o sokaktan bekçinin geçmemesi mucize gibi bir şey. Biz her gün 6 bin lira bu araçlara masraf edemeyiz. Ya satacağız kurtulacağız ya da buralardan göç edeceğiz" dedi. Kemal Anahtar, polis karakoluna giderek suç duyurusunda bulundu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Bağcılar
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