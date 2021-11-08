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Bahar Candan'dan Mustafa Sarıgül'ün giyimiyle ilgili bomba yorum

08.11.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahar Candan ve Mustafa Sarıgül Okan Bayülgen ile Uykusuzlar Kulübü'ne konuk oldu. Sarıgül'ün konuştuğu sıralarda Bahar Candan söze sık sık karışarak yorumlarda bulunması programa damga vurdu.

Okan Bayülgen ile Uykusuzlar Kulübü'nün konukları arasında Mustafa Sarıgül ve Bahar Candan vardı. Şu sıralar dolar yorumlarıyla gündeme gelen Bahar Candan konuk olduğu yayında Sarıgül ile ilgili lafa karıştı.

Sarıgül'e sorulan sorulara yanıt vererek dikkat çeken Candan "Onun konuşma tarzı bu sinirli gibi" dedi.

Flash TV'de yorumcu olan ve ilginç yorumlara imza atan Bahar Candan Sarıgül'ün giyimiyle de ilgili bir yorumda bulundu.

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Söz sırası kendisinde değilken söze karışan Candan, Okan Bayülgen'in "Hep güzel giyiniyorsunuz" yorumuna bomba bir yorum yaptı.

Sarıgül'ün sürekli benzer giyinmesiyle ilgili Bahar Candan "Çünkü hep aynı şeyi giyiyor. Hep güzel giyiniyor çünkü hep aynı şeyi giyiyor" dedi.

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Mustafa Sarıgül Bahar Candan
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