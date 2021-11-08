Bahar Candan'dan Mustafa Sarıgül'ün giyimiyle ilgili bomba yorum

Okan Bayülgen ile Uykusuzlar Kulübü'nün konukları arasında Mustafa Sarıgül ve Bahar Candan vardı. Şu sıralar dolar yorumlarıyla gündeme gelen Bahar Candan konuk olduğu yayında Sarıgül ile ilgili lafa karıştı.

Sarıgül'e sorulan sorulara yanıt vererek dikkat çeken Candan "Onun konuşma tarzı bu sinirli gibi" dedi.

Flash TV'de yorumcu olan ve ilginç yorumlara imza atan Bahar Candan Sarıgül'ün giyimiyle de ilgili bir yorumda bulundu.

Söz sırası kendisinde değilken söze karışan Candan, Okan Bayülgen'in "Hep güzel giyiniyorsunuz" yorumuna bomba bir yorum yaptı.

Sarıgül'ün sürekli benzer giyinmesiyle ilgili Bahar Candan "Çünkü hep aynı şeyi giyiyor. Hep güzel giyiniyor çünkü hep aynı şeyi giyiyor" dedi.

