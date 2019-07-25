MAGAZİN

Bahar Candan Enes Batur'u görünce... Olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.07.2019 10:10 | Son Güncelleme

Katıldığı moda programında adını duyuran ve her yaptığı paylaşımla olay olan Bahar Candan, dün sosyal medya fenomeni Enes Batur'la bir fotoğrafını paylaştı. Candan'ın paylaşımı ise takipçilerini şaşırttı.

Bahar Candan Enes Batur'u görünce... Olay oldu

Jüri koltuğunda Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu ve Ivana Sert'in oturduğu moda programıyla adını duyuran ve yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Bahar Candan, dün ikinci filmi vizyona giren Enes Batur'la karşılaştı.

Sinemaya giden Bahar Candan, Enes Batur'la sinema salonunda karşılaştı. Batur'la fotoğraf paylaşan Bahar Candan'ın verdiği poz takipçilerini çileden çıkardı.

İlginç pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Candan, poz verirken yanaklarını şişirince takipçileri tarafından eleştirildi.

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ZORLA MI FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ?

Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları Enes Batur'un Bahar Candan'la zorla fotoğraf çektirdiğini ve bunu yüz ifadesinden belli ettiğini iddia etti. Batur'un Candan'la çektirdiği fotoğrafı paylaşmaması da dikkatler kaçmadı.

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