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  4. Bahar Candan'ı en yakını ifşa etti! Ebru Gündeş ile anılan Rassan Khoshnaw'ın Bahar Candan'a gönderdiği para ortaya çıktı!

Bahar Candan'ı en yakını ifşa etti! Ebru Gündeş ile anılan Rassan Khoshnaw'ın Bahar Candan'a gönderdiği para ortaya çıktı!

22.07.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski eşi Rıza Sarraf tarafından kızı için velayet davası açılanEbru Gündeş'in adı bir süredir Rassan Khoshnaw ile anılıyor. Çapkınlığıyla gündeme gelen iş insanının Bahar Candan'a gönderdiği para gündeme geldi. Rassan Khoshnaw Al Sana Haber'in iddiasına göre Bahar Candan'a 24 milyon TL göndermiş.

Bahar Candan'ı en yakını ifşa etti! Ebru Gündeş ile anılan Rassan Khoshnaw'ın Bahar Candan'a gönderdiği para ortaya çıktı!

Son günlerde Onlyfans'a giren ve çıplak pozlarını paylaşan Bahar Candan yeni iddialarla adından söz ettiriyor. Ebru Gündeş'in yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Rassan Khoshnaw Bahar Candan'a gönderdiği parayla gündemde...

Al Sana Haber programında konuşan ve Bahar Candan'ın manevi annesi olduğunu söyleyen Seyhan Soylu Rassan Khoshnaw'ın eski sevgilisi Bahar Candan'a gönderdiği paranın belgesini paylaştı.

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Khoshnaw'ın bir dönem beraber olduğu Bahar Candan'a 5 Milyon AED'yi (Uluslararası piyasalarda 4.81 TL olarak işlem gören Birleşik Arap Emirlikleri Dirhem'i) banka hesabı aracılığıyla yolladığı görüldü.

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Bahar Candan'a gönderilen paranın Türk lirası cinsinden ederi ise 24 Milyon TL'ye denk geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan Ebru Gündeş
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