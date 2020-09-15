Bahar Candan'ın gerçek halini Survivor Yunus Emre paylaştı! 'Botoks değil...'

Survivor 2020 yarışmacılarından Yunus Emre Özden yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Yunus Emre Özden İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Bahar Candan ile bir selfie çekti.

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Bahar Candan sosyal medyadaki değişimiyle sürekli konuşuluyor.

SURVIVOR YARIŞMACISI PAYLAŞTI

Özellikle yaptığı botoks ve photoshoplarla kendini değiştiren Bahar Candan'ın gerçek halini Yunus Emre Özden paylaştı.

Yaptığı paylaşımlarla gerçek hali arasında hayli fark olan Bahar Candan gündem olunca ise o halini de paylaşmaktan çekinmedi.

Bahar Candan gerçek halini paylaşıp "Botoks değil Tanrı'nın lütfu" notunu düştü. Candan'ın bu paylaşımına yorum yağarken kendisi gibi ünlü olan ve geçtiğimiz günlerde araları bozulan ablası Nihal Candan da paylaşıma "Shopsuz mükemmelsin" notunu düştü.



