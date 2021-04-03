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Bahar Candan'ın şoförü kaza yaptı! Araç kullanılamaz hale geldi

03.04.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta darp edilerek gündeme gelen ünlü fenomen Bahar Candan'ın şoförü İstanbul Etiler'de trafik kazası geçirdi. Kaza esnasında Bahar Candan'ın araç içerisinde olmadığı öğrenildi.

Bahar Candan'ın şoförü kaza yaptı! Araç kullanılamaz hale geldi

Snob Magazin'in özel haberine göre; Uludağ’da Murat D. İsimli erkek tarafından darbedilen ve kötü günler geçiren Bahar Candan'ın peşini uğursuzluklar bırakmıyor.

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Bahar Candan'ın şoförü dün gece İstanbul Etiler'de trafik kazası geçirdi. Kaza esnasında Bahar Candan'ın araç içerisinde olmadığı öğrenildi.
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Şok kazayı dün gece geç saatlerde öğrenen Bahar Candan, Snob Magazin'e konuştu. Ünlü fenomen, Şoförüm beni evimden almaya geldiği esnada Etiler'de trafik kazası geçirdi. Şoförün bacağı kırıldı. Üzerimde bir uğursuzluk var. Nasıl olacak hiç bilmiyorum?" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bahar Candan
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