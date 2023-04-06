Bahar Candan süper minisiyle frikik vermek için çabaladı! Beğeni butonu çöktü

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan ve son olarak Doya Doya Moda programına katılan Bahar Candan'ın her yaptığı olay oluyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Bahar Candan bu defa süper minisiyle pozlar verdi.

Cesur ve iddialı tarzı ile çok konuşulan ünlü ismin son paylaşımı olay oldu. Bahar Candan'ın süper minisi ile verdiği pozlar Instagram'da binlerce beğeni ve yorum aldı.

Bahar Candan'a takipçileri; 'Çok tatlısın', 'Harikasın', 'Yaz meyvesi tadında dondurma gibisin' yorumları yaptılar.

Bahar Candan 17 Şubat 1998 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.

Katıldığı yarışmalarla ismini duyuran Candan, Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızıdır.

Ablası Nihal Candan gibi o da İşte Benim Stilim adlı moda yarışmasıyla ünlü oldu.

Hukuk öğrencisi olan Bahar Candan'ın 'Dondurma Gibisin' ve 'Dom Pérignon' adlı iki şarkısı var.



