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Bahar Candan ve Nihal Candan'ın ifadeleri ortaya çıktı! '12 milyon lira' savunması dikkat çekti

16.11.2023 10:20 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşlerin emniyetteki sorguları tamamlandı. Fenomen kardeşlerin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Bahar Candan’ın sosyal medya hesabında yaptığı "Bir sabah hesabıma 12 milyon para aktarıldı" başlıklı paylaşımı ile ilgili savunması dikkat çekti. Candan kardeşler, emniyetteki sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edildi. İşte detaylar...

Sosyal medya fenomeni kardeşler Nihal ve Bahar Candan’ın kardeşlerin emniyetteki sorguları tamamlandı. Candan kardeşlerin verdiği ifadede, suç gelirlerini aklama ve dolandırıcılık suçlarını kabul etmediği öğrenildi. Bahar Candan'ın '12 milyon' paylaşımı ile ilgili savunması dikkat çekti.

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ÇETE LİDERİNDEN ÇOK UZUN ZAMAN ÖNCE AYRILDIĞINI İDDİA ETTİ

Nihal ve Bahar Candan’a geçtiğimiz mayıs ayında Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda tutuklanan çete lideri Onur Apaydın’la ilişkileri sorulduğunda Nihal Candan, Onur Apaydın’ın eski erkek arkadaşı olduğunu, kendisinden uzun süre önce ayrıldığını söyledi. Candan ayrıca, Onur Apaydın’ın ismini Kaan Hamzaoğlu olarak bildiğini ve onun hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını belirtti. Candan, Onur Apaydın’ın gerçek ismini bu süreçte öğrendiğini ifade etti.

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RESTORANLARA GİTME SEBEBİNİ AÇIKLADI

Çetenin mağdurlara güven vermek için Nihal ve Bahar Candan kardeşleri lüks restoranlarda yapılan görüşmelere götürdüğü ortaya çıkmıştı. Nihal Candan ifadesinde bu konuyla ilgili, o dönem Onur Apaydın’ın erkek arkadaşı olduğu için, onunla yemekli yerlere veya gece kulüplerine gittiğini ama bir dolandırıcılık organizasyonun içinde yer almadığını öne sürdü. Bahar Candan ayrıca, kendilerinden başka birçok ünlü ismin de o restoranlara gittiğini belirtti.

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'12 MİLYON' PAYLAŞIMI SORULDU

Nihal ve Bahar Candan kardeşler, dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama suçlamaları kabul etmedi. Candan kardeşler, polis tarafından kendilerine sorulan isimleri de tanımadıklarını belirti. Bahar Candan’ın sosyal medya hesabında yaptığı "Bir sabah hesabıma 12 milyon para aktarıldı" başlıklı paylaşımının sorulması üzerine Candan, "O paylaşımda 2 yazacağıma yanlışlıkla 12 yazdım ve amacım espriydi" dedi.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler, emniyetteki sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Candan kardeşlerle birlikte şüpheli Hacı İsrafil S. de adliyeye sevk edildi.

İHA

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