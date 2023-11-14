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  4. SON DAKİKA | Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı! Çarpıcı iddialar: Kara para aklama, dolandırıcılık...

SON DAKİKA | Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı! Çarpıcı iddialar: Kara para aklama, dolandırıcılık...

14.11.2023 13:15 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Nihal Candan, Bahar Candan ve Hacı İsrafil S., dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alındı. Candan kardeşlerin çok sayıda kişiyi dolandıran bir suç örgütünün gizli kasası oldukları iddia ediliyordu. Candan kardeşler hakkında, kara para akladıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu.

SON DAKİKA | Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı! Çarpıcı iddialar: Kara para aklama, dolandırıcılık...

Son dakika haberine göre sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı. Hacı İsrafil S. isimli bir kişinin daha gözaltında olduğu, şüphelilerin dolandırıcılık ve kara para aklama iddiasıyla suçlandıkları öğrenildi. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

KARA PARA AKLAMA İDDİASI

Lüks yaşantılarını sürekli sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan Bahar ve Nihal Candan kardeşler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına kara para akladıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu.

'GİZLİ KASA' İDDİASI

Candan kardeşlerin sazan sarmalı yöntemiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir suç örgütünün mensubu olduğu ve örgütün gizli kasası oldukları yönünde iddialar bulunuyordu.

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SORUŞTURMANIN DETAYLARI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, devlet kurumlarından ihale yoluyla sözde ucuza araç sattıklarını beyan eden şüphelilerin, ağlarına düşürdükleri kişilere ucuz araç satışı yaparak güven kazandıklarını, bu yöntemle araç talepleri alarak para topladıklarını tespit etti. 13 kişiden yaklaşık 10 milyon lira toplayan şüphelilerin ihalede sorun olduğu gerekçesi ile mağdurlara geri ödeme yapmayarak araç teslimi sağlamadıkları belirlendi.

Teknik ve fiziki takip sonucunda 6 şüpheli, 3 Mayıs’ta yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden çete lideri eski polis memuru Onur Apaydın’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Çalışmalarına devam eden polis ekipleri, katıldıkları bir moda programıyla isimlerini geniş kitlelere duyuran Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin, söz konusu çetenin paralarını akladıkları tespit edildi. Bunun üzerine ekipler bu sabah, ismini değiştirerek Gülnihal Çiçek yapan Nihal Candan, Aleysa Bahar Candan ve Hacı İsrafil Sağlam'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Candan kardeşler, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

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(DHA)

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