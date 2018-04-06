Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan: Sağlığıma kavuşuyorum

Bir süredir yumurtalık kanseriyle mücadele eden Bahar Öztan, Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması'nda Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülü’nü alırken sağlığı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

55 yaşındaki sanatçı “Bu özel günlerimde yanımda olduğunuz için sağolun. Bugün doktorum her şeyin iyi gittiğini, hastalığımın çok gerilediğini, yavaş yavaş sağlığıma kavuştuğumu söyledi. Çok mutluyum” dedi.

BAHAR ÖZTAN KİMDİR?

Bahar Öztan, 11 Ağustos 1962 İskenderun’da doğdu. Çocukluğu ve gençliği İstanbul’da geçti. Ekrana ilk kez bir saç şampuanı reklamıyla çıktı. Sayısız reklam filminde yer almıştır. Bu reklamlardan sonra halk ona ‘Gamzeli Güzel’ olarak tanımaya başladı. Dönemin fotoromanlarından dolayı büyük bir ilgi topladı. Bu fotoromanlardan bazıları, Çarli’nin Melekleri ve Barış Manço ile birlikte yer aldığı fotoromanlardır. Herkesin beğenisini kazanan Bahar Öztan, kısa süre sonra, Şaşkın Milyoner filmiyle sinema hayatına girdi.

Yeşilçam’ın en önemli oyuncalarından olmuştur. Sürekli teklif almaya başlayan Bahar Öztan, 1987 yılında ilk kez İzmir Fuarı’nda Bülent Ersoy’la halk konserlerinde ve Seda Sayan’la çalışmaya başladı. O günden sonra yurt içi ve yurt dışı çalışmalarına başladı.