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Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan: Sağlığıma kavuşuyorum

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.04.2018 16:42 | Son Güncelleme

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak bilinen Bahar Öztan, sağlık durumu hakkında konuştu

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan: Sağlığıma kavuşuyorum

Bir süredir yumurtalık kanseriyle mücadele eden Bahar Öztan, Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması'nda Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülü’nü alırken sağlığı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

55 yaşındaki sanatçı “Bu özel günlerimde yanımda olduğunuz için sağolun. Bugün doktorum her şeyin iyi gittiğini, hastalığımın çok gerilediğini, yavaş yavaş sağlığıma kavuştuğumu söyledi. Çok mutluyum” dedi.

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BAHAR ÖZTAN KİMDİR?

Bahar Öztan, 11 Ağustos 1962 İskenderun’da doğdu. Çocukluğu ve gençliği İstanbul’da geçti. Ekrana ilk kez bir saç şampuanı reklamıyla çıktı. Sayısız reklam filminde yer almıştır. Bu reklamlardan sonra halk ona ‘Gamzeli Güzel’ olarak tanımaya başladı. Dönemin fotoromanlarından dolayı büyük bir ilgi topladı. Bu fotoromanlardan bazıları, Çarli’nin Melekleri ve Barış Manço ile birlikte yer aldığı fotoromanlardır. Herkesin beğenisini kazanan Bahar Öztan, kısa süre sonra, Şaşkın Milyoner filmiyle sinema hayatına girdi.

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Yeşilçam’ın en önemli oyuncalarından olmuştur. Sürekli teklif almaya başlayan Bahar Öztan, 1987 yılında ilk kez İzmir Fuarı’nda Bülent Ersoy’la halk konserlerinde ve Seda Sayan’la çalışmaya başladı. O günden sonra yurt içi ve yurt dışı çalışmalarına başladı.

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1991 yılında Bodrum Yalıkavak butik oteli Spring Otel’i işletmeye başladı. 1993’te evlendi ve iki yıl sonra bir oğlu oldu. 1999’da Bodrum’da bir Prens Prenses isimli bir anaokulu açtı. 2001 yılında Amerika’ya gitti. 2007 yılında tekrar İstanbul’a yerleşti. En son 2007 yılında Koliba Film’in çektiği, Aşk Kapıyı Çalınca ve ayrıca Erler Film’in çektiği Görgüsüzler dizilerinde oynadı. Halen formunu ve enerjisini koruyan Bahar Öztan, sevenlerini mutlu edecek bir haberle geldi. Bahar Öztan, 2012 yılında kendi klasına uygun yeni projeleri değerlendirerek karşınıza çıkmaya hazırlanıyor.

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