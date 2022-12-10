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  4. Baharatlı yemek yedikten sonra öksürmeye başladı! Şiddetli öksürüğü nedeniyle kamurgasını kırdı

Baharatlı yemek yedikten sonra öksürmeye başladı! Şiddetli öksürüğü nedeniyle kamurgasını kırdı

10.12.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in yerel kaynaklarında ismi sadece Huang olarak açıklanan bir kadın baharatlı bir yemek yediği sırada şiddetli öküsrük nöbetine tutuldu. Şanghay’da yaşayan kadın baharatın soluk borusuna yapışmasından sonra nefes alma konusunda zorluk yaşayınca şiddetli bir şekilde öksürmeye başladı. O sırada göğsünden çatlama sesinin duyulduğunu ifade eden kadın hastaneye gittiğinde ise kaburgalarının kırıldığını öğrendi.

Baharatlı yemek yedikten sonra öksürmeye başladı! Şiddetli öksürüğü nedeniyle kamurgasını kırdı

Çin’in Şanghay şehrinde yaşayan Huang isimli bir kadın baharatlı bir yemek yediği sırada kabusu yaşadı. Yemeğin soluk borusuna yapışmasından sonra şiddetli bir şekilde aralıksız öksürmeye başlayan kadın göğsünde çatlamaya benzer sesler duydu. Nefes almakta güçlük çekmeye başlayan ve konuşurken dayanılmaz bir acı hissettiğini belirten kadın ağrılara dayanamadığı için hastanenin yolunu tuttu. Hastanede yapılan incelemeler sonucunda kadının dört kaburga kemiğinin kırıldığı belirlendi.

1 AYDAN FAZLA SÜRE İSTİHARAT

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Göğüs taraması sırasında kadının kaburga kemiklerinin dördünün kırıldığı tespit edildi. Tedavi altına alınan kadının kaburgalarının eski haline gelmesi için göğsü sıkıca sarıldı ve 1 aydan fazla süre istiharat etmesi söylendi.

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Vakayı inceleyen doktora göre Huang’ın kaburga kemiklerinin kırılmasının temel nedeni düşük vücut ağırlığıydı. Doktorlar Huang’a “Kaburgalarınız derinin altında açıkça görülebiliyor. Kemiği destekleyecek herhangi bir kas kütlesi yok. Bu nedenle öksürürken kaburgalarınızın kırılması kolay” ifadelerini kullandı. Uzmanlar bu durumun herkesin başına gelebileceğinin altını çizerek herkesi uyardı.

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Anahtar Kelimeler:
Çin öksürük

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