Baharatlı yemek yedikten sonra öksürmeye başladı! Şiddetli öksürüğü nedeniyle kamurgasını kırdı

Çin’in Şanghay şehrinde yaşayan Huang isimli bir kadın baharatlı bir yemek yediği sırada kabusu yaşadı. Yemeğin soluk borusuna yapışmasından sonra şiddetli bir şekilde aralıksız öksürmeye başlayan kadın göğsünde çatlamaya benzer sesler duydu. Nefes almakta güçlük çekmeye başlayan ve konuşurken dayanılmaz bir acı hissettiğini belirten kadın ağrılara dayanamadığı için hastanenin yolunu tuttu. Hastanede yapılan incelemeler sonucunda kadının dört kaburga kemiğinin kırıldığı belirlendi.

1 AYDAN FAZLA SÜRE İSTİHARAT

Göğüs taraması sırasında kadının kaburga kemiklerinin dördünün kırıldığı tespit edildi. Tedavi altına alınan kadının kaburgalarının eski haline gelmesi için göğsü sıkıca sarıldı ve 1 aydan fazla süre istiharat etmesi söylendi.

Vakayı inceleyen doktora göre Huang’ın kaburga kemiklerinin kırılmasının temel nedeni düşük vücut ağırlığıydı. Doktorlar Huang’a “Kaburgalarınız derinin altında açıkça görülebiliyor. Kemiği destekleyecek herhangi bir kas kütlesi yok. Bu nedenle öksürürken kaburgalarınızın kırılması kolay” ifadelerini kullandı. Uzmanlar bu durumun herkesin başına gelebileceğinin altını çizerek herkesi uyardı.



