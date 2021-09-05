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Baht Oyunu 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Aşk başladı ama...

05.09.2021 01:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz’ın paylaştığı Baht Oyunu dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bora ve Ada arasındaki aşk başladı. Ancak Ada, büyük sırrını nasıl gizleyecek?

Baht Oyunu 12. Bölüm 2. fragmanı izleyicilerin beğenisine sunuldu. Cemre Baysel’in Ada karakterini, Aytaç Şaşmaz’In Bora karakterini canlandırdığı Baht Oyunu dizisinde bu hafta romantizm rüzgarları esecek.

Bora ve Ada, birbirlerine olan aşklarını itiraf ederek sevgili olur. Ancak aralarındaki aşkı şirkette herkesten gizli yaşamaya kararlıdırlar. Bora'nın aşka tekrar inanmasını sağlayan Ada, büyük sırrını nasıl gizleyecek?

BAHT OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tuğçe’nin umursamaz tavırları Rüzgar’ın canına tak eder ve Tuğçe’den ayrılıp Ada’ya dönmeye karar verir. Bu durumdan memnun olmayan Ada, Rüzgar’ı kendinden uzak tutmak için çare arar. Sonunda Bora’yı da yanına çekip Tuğçe ile Rüzgar’ı yeniden bir araya getirecek ilginç bir plan yapar.

&quot;Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel sevgili mi?&quot; sorusuna yanıt geldi!"Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel sevgili mi?" sorusuna yanıt geldi!

Ada’nın organizasyonuyla Bora, Rüzgar ve Tuğçe kendilerini boks salonunda bulur. Planı ters tepen Ada, Rüzgar ve Tuğçe’yi barıştırmak için yeni bir plan yapar.

Ada, Rüzgar’ı evine davet edip Tuğçe ile ikisinin baş başa kalmasını sağlayacaktır. Ada’ya kendini affettirmek isteyen Bora, ona yardım eder ve birlikte vakit geçiren ikili daha da yakınlaşır.

Rüzgar şirketin grafik departmanının başına geçebilmek için elindeki kozla Tuğçe’yi kıstırır. Bunun üzerine Ada ve Tuğçe, Rüzgar’ın isteğini yerine getirmenin yollarını aramaya başlar.


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Anahtar Kelimeler:
Aytaç Şaşmaz Baht Oyunu dizisi
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