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Baht Oyunu'nun 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Bora Ada'dan vazgeçmiyor

14.09.2021 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Cemre Baysel, Aytaç Şaşmaz gibi isimlerin paylaştığı Baht Oyunu dizisinin 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Adanın, Bora'yı kendinden uzaklaştırmak konusunda başarılı olamadığı görülürken, Bora'nın Ada için çırpınışları devam ediyor.

Baht Oyunu'nun 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Bora Ada'dan vazgeçmiyor

Başrollerinde Cemre Baysel, Aytaç Şaşmaz, Nebi Taşkan gibi isimlerin yer aldığı Baht Oyunu dizisi, 13. bölüm 2. fragmanıyla izleyiciyi heyecanlandırdı. Bora'yı kendisinden uzaklaştırmaya çalışan Ada, Bora'nın bitmek tükenmez sevgisi karşısında çaresiz kalıyor.

ADA VE BORA'NIN ROMANTİK DAKİKALARI

Yeni bölümde, Ada'nın Bora'dan uzaklaşma çabaları sonuçsuz kalıyor. Fragmanda, Bora ve Ada'nın havuzdaki romantik dakikaları dikkat çekerken; Bora'nın aşkına her defasında sahip çıkması seyirciyi heyecanlandırıyor. Öte yandan Tuğçe'nin Rüzgar'ın kimliğinin peşine düşmesi de ortalığı karıştıracak gibi görünüyor.

İşte Baht Oyunu 13. bölüm 2. fragmanı

BAHT OYUNU KONUSU NEDİR?

Mutlu evliliğin tek şartının ilk aşık olduğu adamla evlenmek olduğuna inanan Ada, ilk aşkı sandığı Rüzgar tarafından terk edilince hayatı değişir. Rüzgar'la yeniden bir araya gelmek için çırpınan Ada, bu macerada Bora ile tanışır. Bora ve Ada çiftini, çetrefilli, şirin ve sevgi dolu bir yolculuk beklemektedir.

Baht Oyunu 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Bora Ada'dan vazgeçmiyor


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Kanal D Aytaç Şaşmaz İdris Nebi Taşkan Baht Oyunu dizisi
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