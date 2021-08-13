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Baht Oyunu 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ada kıskançlık krizine giriyor

13.08.2021 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin sevilen romantik komedisi Baht Oyunu dizisinden yeni fragman yayınlanıyor. Baht Oyunu yeni bölüm fragmanına Ada’nın kıskançlık krizi damga vuruyor. 17 Ağustos Salı akşamı ekranlara gelecek Baht Oyunu’nun yeni bölümünde izleyicileri yine kahkaha dolu anlar bekliyor.

Baht Oyunu dizisi 8. son bölümü ile Kanal D ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Bora, Ada’yı bir daha görmek istemediğini söyleyince ipler iyice kopuyor. Baht Oyunu 9. bölüm 2. fragmanına ise; Ada’nın kıskançlık krizi damga vuruyor.

BAHT OYUNU 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ada Bora’ya söylediği yalanı açıklıyor. Böyle bir yalanı kabul edemeyen Bora, Ada’yı bir daha görmek istemediğini söyleyince ipler iyice kopuyor. Ada, Bora’dan duyduğu sözlerin ağırlığıyla yeniden şirkete girip Bora’ya kendisini kanıtlamak ister. Şirkete dönmek için de Rüzgar’la konuşur. Rüzgar, Ada’ya yardım etmekten başka çaresi olmadığı için soluğu Tuğçe’nin yanında alır. Rüzgar hangi bahaneyle Tuğçe’den Ada’yı işe geri almasını isteyecektir?

Baht Oyunu dizisi 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ada, Bora'nın arkasından dönen oyunları öğreniyorBaht Oyunu dizisi 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ada, Bora'nın arkasından dönen oyunları öğreniyor

Ada, herkesi şaşkına çeviren bir görevle şirkete geri döner. Otoritesinin zedelenmesinden rahatsız olan Bora, Ada’yı zorlamaya niyetlidir. Tuğçe’yle ikisine imkânsız bir görev verir. Ünlü pop ikonu Kuzey Batı’yla röportaj yapmazlarsa ikisi de işinden olacaktır. Ada bir yandan verilen görevi yerine getirmeye uğraşırken diğer yandan içinde Rüzgar’la isimlerinin yazdığı yüzüğü aramaya koyulur.

Ada ve Tuğçe, Kuzey Batı röportajına dair planlarını devreye sokarlar. Kuzey’i şirkette gören Bora şaşkındır. Bora, Kuzey’in Ada’ya gösterdiği yakınlığa dair rahatsızlığını gizleyemez.


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Anahtar Kelimeler:
Aytaç Şaşmaz Baht Oyunu dizisi
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