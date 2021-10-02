Baht Oyunu dizisinden hayranlarını üzecek haber!

Kanal D’nin, yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu’nun yaptığı, ARC Film imzalı dizisi ‘Baht Oyunu’, reyting listelerinde istenilen başarıyı gösteremedi.

Yaz aylarında Kanal D'de yayınlanamaya başlayan Baht Oyunu'nun ekran ömrü kısa oldu.

Baht Oyunu dizisi 17. bölümüyle final yapacak.

Dizinin final bölümü 4 Ekim Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

BAHT OYUNU SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Ada’nın ilk aşkının peşine düşen Bora, Ada’yı Turgut’la beraber görünce Turgut’u Ada’nın ilk aşkı zanneder.

Bora, Nergis ve Aslan’ı Turgut ile buluşturur ve Ada’nın ilk aşkını bulduğunu söyler. Ada, Tuğçe ve Rüzgar da onların buluştuğu restorana gelince tam bir curcuna yaşanır.

Bora tüm müdahalelere rağmen Ada’ya evlenme teklifi etmeye karar verir. Bora’dan önce Ada’nın kapısını çalan Tuğçe ise Ada’ya Rüzgar’la beraber sakladığı sırrı çözdüğünü söyler. Tuğçe’nin gerçekleri öğrenmesiyle sarsılan Ada, Bora’nın ailesiyle birlikte elinde çiçeklerle kapıya geldiğini görünce ne yapacağını şaşırır.



