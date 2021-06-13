Yaz aylarının gelmesiyle final veya sezon finali yapan dizilerin ve programların yerine yeni diziler, programlar geliyor. Komedi türündeki yaz dizisi "Baht Oyunu" yakın zamanda izleyici ile buluşacak. Baht Oyunu 1. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Dizi, fragmanıyla daha şimdiden dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Seyirciler, Baht Oyunu dizisine ilişkin internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. Dizinin başrollerinde genç oyuncular Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel yer alıyor. Peki Baht Oyunu ne zaman başlıyor, hangi gün? Baht Oyunu hangi kanalda? Baht Oyunu konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? İşte merak edilenler...
Baht Oyunu dizisinin 15 Haziran Salı akşamı yayınlanacağı belirtildi.
Kanal D ekranlarında ilk bölümüyle izleyicilerle buluşacak olan Baht Oyunu, 20.00'da yayınlanacak.
Baht Oyunları dizisinin oyuncu kadrosunda yer alacak isimler şu şekildedir:
Aytaç Şaşmaz / Bora
Cemre Baysel / Ada
Altan Erkekli
Aslı Sümen /Tuğçe
İdris Nebi Taşkan / Rüzgar
Hande Subaşı
Tuğba Çom Makar / Nergis
Funda İlhan
Ozan Dağgez / Evren
Baht Oyunu dizisinde, yaşadığı ilk aşkla mutluluğu yakalayamayan ama yine de mutlu olacağına dair ümidini kaybetmeyen Ada'nın hikayesi işlenecek. Ada, aşkı ve inancı arasında sıkışacak, ne yapacağını bilemez duruma gelecektir. Öte yandan Ada'nın yaşadığı keyifli anlar, komedi türünden seyirci karşısına çıkacak olan dizinin ana konusu olacaktır.
Baht Oyunu dizisinin yapımcılığı Kanal D, proje tasarımını ise Fatih Enes Ömeroğlu yapmaktadır. Yapım şirketi ARC Film'dir. Dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturmaktadır. Dizinin hikayesi Erkan Birgören ve Tuna Kıygı tarafından kaleme alınmaktadır.
İşte Baht Oyunu dizisinin dikkat çeken 1. bölüm 3. fragmanı:
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