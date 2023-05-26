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Bakan Akar'ın Yunan Savunma Bakanı ile görüşmesi gündem olmuştu! Bilinmeyen bir ayrıntıyı ilk kez açıkladı

26.05.2023 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Kayserispor'da forma giyen Yunan stoperi Dimitrios Kolovetsios'u, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos'u cep telefonundan arayarak görüştürmesi gündem olmuştu. Katıldığı canlı yayında Bakan Akar görüşmeye ilişkin bilinmeyen bir ayrıntıyı ilk kez açıkladı.

Bakan Akar'ın Yunan Savunma Bakanı ile görüşmesi gündem olmuştu! Bilinmeyen bir ayrıntıyı ilk kez açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayserispor'u ziyareti esnasında Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos'u cep telefonundan arayarak takımın Yunan stoperi Dimitrios Kolovetsios ile telefonda görüştürmesi gündem yaratmıştı. Renkli anların yaşandığı görüşmenin ardından Akar ilk kez konuştu. Sıcak sohbetlerin yaşandığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulunan Akar görüşmeye ilişkin bilinmeyen bir ayrıntıyı da ilk kez açıkladı.

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CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a katıldığı bir televizyon programında “Yunan Bakan’a ismi ile hitap etmeniz dikkat çekmişti” hatırlatmasında bulunuldu. Akar yöneltilen bu sorunun ardından Yunan Bakan ile aralarında geçen görüşmeye ilişkin bir detayı açıklayarak “O da yalnız benim telefonumu ‘Sayın Bakan’ım’ diyerek açıyor. Dear Bakan’ım diyor” dedi.

GÜNDEM OLAN O KONUŞMA

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile Hulusi Akar’ın yaptığı görüşmede Akar’ın da Yunan Bakan’la olan yakınlığından ona Niko diye hitap etmesi dikkat çekmişti.

İki Bakan arasındaki geçen görüşme şu şekilde gerçekleşmişti:

  • Selam Niko...
    Yunan Savunma Bakanı: Selam, nasılsın?

  • Çok iyiyim, bak ben şimdi Kayserispor’un binasındayım. Kayserispor Türkiye’nin çok iyi bir takımıdır. Çok kuvvetli bir takımdır. İnşallah Avrupa liginde derece alacaklar.

  • Evet ben Trabzon’u da biliyorum. Geçenlerde şampiyon olmadı mı?

  • Evet. Ama bak şimdi burada takımın başkanı, teknik direktörü, yöneticileri var. Hepsi selamlarını gönderiyor. Ve bir de bak benim yanımda kim var Niko, seninle konuşturmak istedim...

İki bakan arasında gerçekleşen bu görüşmenin ardından Kayserispor Takım Kaptanı Dimitrios karşısında birden Yunan Savunma Bakanı’nı bulunca şaşırmış ve kısa bir konuşma yapmışlardı.

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Hulusi Akar

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