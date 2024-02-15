Bakan Bayraktar'dan Erzincan İliç'teki maden faciası hakkında açıklama: 400 bin kamyonluk toprak kütlesi var

13 Şubat tarihinde meydana gelen facia sonrası 5'i konteyner, 3'ü araç, 1'i ise kamyon içinde olmak üzere 9 işçinin kaybolduğu açıklanmıştı. Milyonlarca metreküp toprağın bir nehir gibi aktığı alanda çalışmalar hala devam ederken, kaybolan işçilere henüz ulaşılamadı. Toprak altında kalanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

8 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili olarak İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kazayı araştırmak üzere de 3 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirildi.

Maden kazasına ilişkin dün biri firma sorumlusu 7 kişi gözaltına alındı. Bu sabah saatlerinde bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla bu sayı 8'e yükseldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 7 kişiden oluşan bilirkişi heyetinin heyelanın nedenini araştırmak için bölgede çalışma yaptığını açıkladı.

BAKAN BAYRAKTAR: GEREKLİ İZİNLER ALINMIŞ

Arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü maden alanında bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son duruma ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bölgedeki çalışmaların aralıksız sürdüğü bilgisini veren Bakan Bayraktar, çalışmalarda çeşitli üniversitelerden bilim insanlarından da destek alındığını, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi.

“Kimlerin sorumluluğu varsa yargı önüne çıkacak” diyen Bakan Bayraktar, “İşletmeci şirketin yönetim düzeyinde zafiyet içinde olduğunu görüyoruz.” şeklinde konuştu. Bayraktar, yabancı işletmecinin yöneticilerinin henüz bölgeye gelmediğini söyledi.

Bakan Bayraktar, altın madeni tesisinin işletmecilik anlamında izinlerinde bir problem olmadığını söyledi.

BAKAN IŞIKHAN: DEVLETİN TÜM KURUMLARI BÖLGEDE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise devletin tüm kurumlarının bölgede olduğunu belirterek, “Çalışmalar sürüyor. Öncelikli hedefimiz madencilerimize ulaşmak. Madenci ailelerimizin yanında olmak için bölgeye geldim.” diye konuştu.

BAKAN BAYRAKTAR: 400 BİN KAMYONLUK TOPRAK KÜTLESİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi olduğunu söyledi. Bayraktar ayrıca, "Bölgede heyelan tehlikesi devam ediyor" dedi.

(AA-DHA-İHA)

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





