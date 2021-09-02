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  4. Bakan Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı'nın işletilmesiyle ilgili açıklama

Bakan Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı'nın işletilmesiyle ilgili açıklama

02.09.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabil Havalimanı'nın işletilmesiyle ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Tek başına Katar ya da Türkiye'nin üstleneceği bir iş değil. İlle bir devlet olmak zorunda değil, şirketler de var. Güvenlik konusunda düşüncelerimizi Taliban'a ilettik." dedi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı'nın işletilmesiyle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kabil Havalimanı işletilmesi konusunda sorulara açıklık getirdi. Katar, bugünkü açıklamasında Türkiye ile görüşüldüğünü açıklamıştı.

Bakan Çavuşuoğlu ise yaptığı açılamada şu ifadeleri kullandı:

Bu tek başına Türkiye'nin ya da Katar'ın üstlenebileceği bir durum değil. İki aşamalı adım atılabilir. Askeri uçuşlar için şu anki şartlardaki sorunun giderilmesiyle kullanıma açık olabilir durum test edilir.

Ticari uçuşlar için şartların oluşması gerek. Daha önce bu sorumluluk için irade ortaya koymuştuk. Şimdi şartlar değişti. Taliban'dan ve bazı ülkelerden işbirliği talepleri var. Bunların hepsini değerlendiriyoruz. En önemlisi havaalanının güvenliği. Güvenliğin tesis edilmesi gerek. Görüşlerimizi Taliban'a ilettik. Güvenliğin tesis edilmesi gerekiyor.

Bu illa devlet demek değil. Bu konuda uzman şirketler var. Bavulların taranması, insanların güvenlikten geçirilmesi, pasaport kontrolü gibi konuların yapılabilmesi gerekiyor.

Reuters duyurdu: Katar'dan Kabil Havalimanıyla ilgili 'Türkiye' açıklamasıReuters duyurdu: Katar'dan Kabil Havalimanıyla ilgili 'Türkiye' açıklaması

AB İLE GÖÇ MUTABAKATI

Afganlar konusunda 'Biz para veriyoruz Afganları ülkede tutun, gelmesin' anlayışı olursa böyle bir işbirliği olmaz.

Ayrıntılar geliyor...


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Anahtar Kelimeler:
Kabil Afganistan Mevlüt Çavuşoğlu
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Kimin şirketi olduğunu sormaya gerek bile yok.
şirket derken
şeriat ile yönetilen ülkelerde kadına verilen pardon hiç verilmeyen değeri görüyoruz

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