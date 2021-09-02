Bakan Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı'nın işletilmesiyle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kabil Havalimanı işletilmesi konusunda sorulara açıklık getirdi. Katar, bugünkü açıklamasında Türkiye ile görüşüldüğünü açıklamıştı.

Bakan Çavuşuoğlu ise yaptığı açılamada şu ifadeleri kullandı:

Bu tek başına Türkiye'nin ya da Katar'ın üstlenebileceği bir durum değil. İki aşamalı adım atılabilir. Askeri uçuşlar için şu anki şartlardaki sorunun giderilmesiyle kullanıma açık olabilir durum test edilir.

Ticari uçuşlar için şartların oluşması gerek. Daha önce bu sorumluluk için irade ortaya koymuştuk. Şimdi şartlar değişti. Taliban'dan ve bazı ülkelerden işbirliği talepleri var. Bunların hepsini değerlendiriyoruz. En önemlisi havaalanının güvenliği. Güvenliğin tesis edilmesi gerek. Görüşlerimizi Taliban'a ilettik. Güvenliğin tesis edilmesi gerekiyor.

Bu illa devlet demek değil. Bu konuda uzman şirketler var. Bavulların taranması, insanların güvenlikten geçirilmesi, pasaport kontrolü gibi konuların yapılabilmesi gerekiyor.

AB İLE GÖÇ MUTABAKATI

Afganlar konusunda 'Biz para veriyoruz Afganları ülkede tutun, gelmesin' anlayışı olursa böyle bir işbirliği olmaz.

Ayrıntılar geliyor...



