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  4. Bakan Fidan'dan Ermenistan ile normalleşme mesajı! "Bölge için büyük fırsat"

Bakan Fidan'dan Ermenistan ile normalleşme mesajı! "Bölge için büyük fırsat"

31.07.2023 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere değinirken "Bölgesel istikrara giden yol kapsamlı bir barış anlaşmasından geçiyor" deyip Zengezur Koridoru'nu işaret etti. Ermenistan ile Türkiye arasındaki normalleşme sürecine yönelik mesaj veren Fidan, "Bu, bölgedeki diğer ülkeler için de büyük bir fırsattır" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan'dan Ermenistan ile normalleşme mesajı! "Bölge için büyük fırsat"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

  • (Ermenistan-Azerbaycan) Bölgesel istikrara giden yol kapsamlı bir barış anlaşmasından geçiyor. Bunun için Zengezur bağlantısının açılması büyük öneme sahip.

  • Güçlü Türkiye güçlü Azerbaycan'dır, güçlü Azerbaycan güçlü Türkiye'dir.

  • Laçin yolu Azerbaycan toprağıdır. Dolayısıyla Azerbaycan hangi tedbiri gerekli görüyorsa onu alır. Almak da en büyük egemenlik haklarından biri. Tıbbi geçişler de mümkün. Kapsamlı malzeme nakline uygun diğer güzergahlar da tahsis edilmiş durumda. Bütün bu değerlendirmelere baktığımızda Azerbaycan’ın bu konuda eleştirilmesinin haklı bir zemini olmadığını düşünüyoruz.

ERMENİSTAN İLE NORMALLEŞME: BÖLGE İÇİN BÜYÜK FIRSAT

  • Türkiye-Ermenistan arasındaki ilişkilerde, normalleşmede; neler, hangi adımların atılması gerektiği, hangi istikamette girilmesi gerektiği konusunda diyaloglar devam ediyor. Bizim inancımız bir an önce Ermenistan’la Azerbaycan arasındaki anlaşmaların imzalanması. Türkiye’nin de böylece Ermenistan’la ilişkilerini normalleştirerek Kafkasya’da Azerbaycan, Türkiye ve Ermenistan’ın merkezinde bulunduğu bir ekonomik ve istikrar kalkınma sürecinin bir an önce başlaması. Bu, bölgedeki diğer ülkeler için de büyük bir fırsattır.
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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Hakan Fidan Ceyhun Bayramov

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