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Bakan Fidan "Hazırlanıyorlar" dedi ve uyardı: Savaşların yayılma riski giderek artıyor!

25.06.2024 14:23
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bölgemizde barışa ve huzura ihtiyaç var. Aksi takdirde savaşların yayılma riski giderek artıyor. Ülkeler toplum ve altyapılarını savaşa karşı hazırlıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan "Hazırlanıyorlar" dedi ve uyardı: Savaşların yayılma riski giderek artıyor!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile ortak basın toplantısı düzenledi. Ukrayna-Rusya Savaşı ile ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Çekya'nın Ukrayna'nın işgali ile ilgili endişeleri var. Sorun savaş yerine diyalogla çözülebilir" dedi.

"SAVAŞLARIN YAYILMA RİSKİ GİDEREK ARTIYOR"

Bu konuda mutlak bir uluslararası duruşa ihtiyaç olduğunu söyleyen Bakan Fidan Ukrayna'da düzenlenen Barış Konferansı'na katılan Türkiye'nin küresel bölünmenin sonlanması için görüşünü ortaya koyduğunu belirterek bu konudaki çalışmaların titizlikle devam ettirileceğinin altını çizdi.

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Bakan Fidan, "Bölgemizde barışa ve huzura ihtiyaç var. Aksi takdirde savaşların yayılma riski giderek artıyor. Ülkeler toplum ve altyapılarını savaşa karşı hazırlıyor." ifadelerini kullandı.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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