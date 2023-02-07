Bakan Hulusi Akar deprem bölgesinde açıkladı! '7 bin 500 Mehmetçik çalışmalarını sürdürmekte'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili vuran depremlerin ardından acı bilanço artıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada 10 ilde 3 ay boyunca OHAL ilan edildiğini duyurmuştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, deprem bölgesinde yaptığı açıklamada Hatay'da da çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi.

Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Şu ana kadar toplam 2 bin 600 kurtarma personeli ve 78 araçla birlikte ihtiyaç sahibi noktalara taşımış bulunmaktayız. Batı'dan aldığımız malzemeleri İncirlik ve Antep havaalanına, Malatya'ya taşıyoruz. Kullandığımız 75 hava aracı var. Olabildiğince hastalalarımızı da Batı'ya taşımaktayız. Gitmek isteyenlere de bu imkanları kullandırmaktayız. Helikopterlerimiz de yoğun şekilde çalışmakta. Malatya havaalanının açılması işlerimizi kolaylaştırdı. Hatay dışında diğer havaalanlarımızın pistleri iniş kalkışlara müsait durumda. Mehmetçik bugün de felaketle mücadele konusunda milletinin yanında. Bütün bölgede toplam 7 bin 500 mehmetçik çalışmalarını sürdürmekte. Kıbrıs’ta bulunan dört tabur da bölgeye gelecek. Yarından itibaren bin 500 personelimiz daha buraya katılacak. Deprem bölgesinde bulunan tüm birlik, karargah ve garnizonlar da tamamen sivil vatandaşlara açıldı. Hatay'da da çalışmaları yakından takip etmekteyiz.

Deniz yoluyla da malzeme ve personelin bölgeye intikalini sağlamak bakımından, yaralıları taşımak bakımından gemilerimizi seferber ettik. Bu bölgede karşılıklı olarak gidiş ve gelişler devam ediyor. Çıkarma gemilerimiz de görevlendirildi."

