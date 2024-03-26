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Bakan Koca'dan Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi! 'Entübe durumdan çıkarılamamıştır'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
26.03.2024 21:17
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Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında, "İnanır, bugün 20.00 itibarıyla uyandırılmış fakat vücudu bunu henüz tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamamıştır" dedi.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır geçtiğimiz gün inme geçirerek hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Sağlık Bakanı Koca, hastanede tedavisi süren sanatçı Kadir İnanır hakkında sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, şu bilgiyi paylaştı:

"24 Mart Pazar günü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen Kadir İnanır, tıkalı olan beyin damarı açıldıktan sonra, uyutularak yoğun bakımda gözlem altına alınmıştı. Sayın İnanır, bugün 20.00 itibarıyla uyandırılmış fakat vücudu bunu henüz tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamamıştır. Motor hareketleri başlayan ve genel durumu iyiye giden hastamızın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor. Uyandırma süreci sürüyor. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

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(DHA)


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