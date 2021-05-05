Bakan Koca'dan umut veren açıklama: 3'üncü doz yerli aşıyla yapılacak

Türkiye'de koronavirüs aşılaması devam ederken, bir yandan da yerli aşı çalışmaları sürüyor.

Erciyes Üniversitesi tarafından çalışmaları yürütülen aşının faz-2 çalışmaları 9 Nisan'da tamamlanmıştı. Veri toplama aşaması ise geçtiğimiz hafta tamamlanırken, Sağlık Bakanlığı bünyesinde faz-3 aşamasının ise mayıs ayında başlaması bekleniyor.

Yerli aşının eylül-ekim kullanılması öngörülürken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan konuyla ilgili sevindiren bir açıklama geldi. Yenişafak'tan Hüseyin Likoğlu'na konuşan Bakan Koca, 2'inci doz aşıdan 6 ay sonra yapılması tavsiye edilen 3'üncü doz, yani 'hatırlatma aşısı'nın yerli aşıyla yapılacağını açıkladı.

