Bakan Kurum'dan İstanbul için kritik açıklama! Harita üzerinde anlattı: Bahçelievler, Avcılar, Güngören...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Haber Global'de yayınlanan Mine Sarı yönetimindeki Müzakere programında önemli açıklamalarda bulundu.

Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Afetten iki buçuk ay sonra inşa edilen konutları afetzedelere verdik ve onların mutluluğuna ortak olduk. Hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza yuvalarını teslim edeceğiz, İstanbul'un da dirençli hale gelmesi için, saha araştırmalarındaki en önemli konu, deprem ve kentsel dönüşüm, ikinci ise trafik. İkisi de birbiriyle ilintili. Yeni sosyal alanlar açılmazsa trafik rahatlamaz. İkisi birbiriyle bağlantılı olduğu için de kentsel dönüşüm en önemli gündem olarak çıkıyor.

"İSTANBUL ACİLEN 300 BİN KONUT DÖNÜŞMELİ"

İstanbul'da az riskli, orta ve yüksek riskli binalar var. Sağlam zeminde olmayanlar, dolgu zeminde olanlar var. Sıvılaşma riski olanlar var ve acilen 300 bin konut dönüşmeli. İstanbul'daki riskin bertaraf edilmesi için Cumhurbaşkanımız bayramın birinci günü 'Yarısı Bizden' kapmayasını müjdeledi. Bu kampanyayla 1 buçuk milyon konut dönüştürülecek. Talepler şu an alınıyor ve 63 bin 600 bina için başvuru yapıldı, 367 bin bağımsız bölüm. Bunu dörtle çarparsak 1 milyon üzerinde bir bağımsız birime tekabül ediyor.

ARSA DEĞERİ VERİLECEK

Vatandaşlar, başvurularını yapacak ve bu başvurular çerçevesinde ekipler inceleme yapacak ve bu bina risk taşıyacak, ve dönüşümdeki maliyetin yarısını devlet karşılıyor. İnşaatı da TOKİ Başkanlığımız nasıl konutlarımızı Türkiye'nin 81 ilinde yaptıysa bunun maliyetinin yarısı bizden. Bu sayede dönüştürdüğümüz alanlarda da, bazı vatandaşlarımız mesela park alanlarında kalıyor, onların da arsa değeri neyse vererek taşıyacağız. 5 bin 250 lira kira yardımı ve 10 bin 500 lira da taşınma yardımı verilecek.

Bu kampanya ülkemiz ve gençlerimiz için çok önemli. İstanbul bizim istikbalimiz, gelirlerimizin yüzde 50'den fazlası burada. İstanbul, bizim milli güvenlik meselemiz, konuya siyaset üstü bakmamız gerekiyor.

En çok başvuru Bahçelievler'de var. Yaklaşık 42 bin bağımsız bölüm var dönüşecek. Avcılar'da 22 bin bağımsız dönüşecek yer var. Bağımsız bölüm dediklerimiz daire. Binayı temsil etmiyor.



