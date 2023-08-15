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  4. Bakan Özhaseki Türkiye’de sıcaklık rekoru kırıldığını açıkladı! O ilçede termometreler 49,5 dereceyi gösterdi

Bakan Özhaseki Türkiye’de sıcaklık rekoru kırıldığını açıkladı! O ilçede termometreler 49,5 dereceyi gösterdi

15.08.2023 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin bir çok bölgesinde aşırı sıcaklar vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Kütahya ve Bolu'da 1929'dan beri en yüksek sıcaklık ölçüldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de bugün Türkiye'de sıcaklık rekoru kırıldığını belirterek, en yüksek sıcaklığın 49,5 derece ile Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde ölçüldüğünü bildirdi.

Bakan Özhaseki Türkiye’de sıcaklık rekoru kırıldığını açıkladı! O ilçede termometreler 49,5 dereceyi gösterdi

Basra'dan gelen sıcak hava ile İç Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz, Güney Doğu ve Doğu Anadolu'da etkisini gösteriyor. Bir çok şehirde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde seyrediyor. Çok sayıda il ve ilçeden de rekor sıcaklık haberleri geldi.

BAKAN ÖZHASEKİ AÇIKLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de sosyal medya hesabından sıcak havalarla ilgili açıklama yaptı.
Bakan Özhaseki, şunları kaydetti:
"Ülkemizi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının etkisiyle bugün Türkiye'de sıcaklık rekoru kırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz verilerine göre, en yüksek sıcaklık 49,5 derece ile Eskişehir Sarıcakaya'da ölçüldü. Eski rekor 20 Temmuz 2021'de 49,1 derece ile Şırnak Cizre'de ölçülmüştü. Bu anlamda iklim değişikliğiyle mücadele için Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koydukları 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum."

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KÜTAHYA'DA 40 DERECEYİ GEÇTİ

Kütahya'da sıcaklık 40 dereceyi geçti. Kentte bazı vatandaşlar çınar, söğüt ve akasya ağaçlarının gölgesinde dinlenirken bazıları da camilerdeki çeşmelerden serinlemeye çalıştı.

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BOLU

Bolu’da 1929 yılından bugüne kadar ki, en yüksek sıcaklık 2006 yılında ölçülen 39.8 dereceydi. Bugün sıcak havanın etkisi altında kalan Bolu’da hava sıcaklığı 42.8 derece olarak ölçüldü. 2006 yılından bugüne kadar hava sıcaklığı 39.8 derecenin üzerine çıkmayan Bolu’da bugün itibariyle sıcaklık rekoru kırıldı. Bolu’da tüm zamanların en yüksek sıcak günü olarak kayıtlara geçen günde vatandaşlar serinlemenin yollarını doğada ve havuzlarda aradı.

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ESKİŞEHİR

Eskişehir kent merkezi ve Sarıcakaya ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları insanları bunalttı. İl merkezine 50 kilometre uzaklıktaki 220 metre rakımlı Sarıcakaya ilçesinde öğleden sonra iyice artan sıcaklık, meteorolojik ölçümlere göre 47 dereceye ulaştı.

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Belediye binası önündeki dijital termometre ise sıcaklığı 52 derece gösterdi. Bunaltıcı sıcak nedeniyle az sayıda kişinin dışarı çıktığı ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda sakinlik hakim oldu. Dışarıya çıkmak zorunda kalanlar gölge alanlarda kalarak sıcağın etkilerinden korunmaya çalıştı.

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hava durumu Mehmet Özhaseki sıcaklık

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