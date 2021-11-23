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Bakan Soylu'dan CHP grubuna: Gelelim Sezgin Baran Korkmaz meselesine

23.11.2021 03:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda gergin anlar yaşandı. Sorulan soru sonrası CHP grubuna yönelik konuşan Bakan Soylu, "Gelelim Sezgin Baran Korkmaz meselesine. Kendi grubunuzdaki arkadaşlara soracaksınız. Onunla beraber iş tutan arkadaşlarınıza, onunla beraber akşam sefası yapan arkadaşlarınıza soracaksınız." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'dan CHP grubuna: Gelelim Sezgin Baran Korkmaz meselesine

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2022 bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

CHP milletvekillerinin, komisyona hangi amaçla geldiklerini bildiğini söyleyen Soylu, 7 yıldır ilk kez bir organizasyonun TBMM çatısı altında gerçekleştirildiğini gördüğünü dile getirdi.

Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde yaşanan tartışmalara değinen Soylu, "Bir hınç, rövanş, intikam almak üzere kurgulanan bir mesai günüyle karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

Konuşulması gerekenin İçişleri Bakanlığının bütçesi olduğunu belirten Soylu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un tavrının, CHP ve HDP'nin nasıl bir tavırla görüşmelere geldiğinin yansıması olduğuna işaret etti.

Özkoç'un sosyal medya hesabında "İçişleri Bakanı sorularıma yanıt vermeden kaçtı." başlığıyla bir paylaşım yaptığını aktaran Soylu, Özkoç'un komisyonun ahlakına yakışmayacak bir yalanı paylaştığını kaydetti.

Süleyman Soylu, terör örgütlerinin, PKK'nın, FETÖ'nün, suç örgütlerinin Türkiye'nin istikrarını bozmaya, mücadelenin direncini kırmaya yönelik 15 Temmuz 2016'dan sonra oluşturdukları "iftira hattı"na, TBMM'nin istismar edilerek alet edildiğini, bunun kendisini de üzdüğünü vurguladı.

"RET OYUNA BAHANE BULABİLECEK ANLAYIŞI ORTAYA KOYUYORLAR"

Bazı CHP milletvekillerinin Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresinden "Fırat'ın doğusu" ibaresinin çıkarıldığı eleştirilerine yanıt veren Soylu, şöyle konuştu:

"Artık yalan da değil, bir cinnet hali olduğunu düşünüyorum. Kendi Genel Başkan'ını, 'Bu tezkereyi genişletmişsiniz.' diyen bir anlayışı hiç takip etmeden 'Siz bunu nasıl çıkardınız?' diyorlar. Sanki iktidarın, Fırat'ın doğusuna farklı bir biçim yükleyerek oradaki mücadeleden vazgeçtiğini ima ederek kendilerinin tezkereye 'ret' oyu vermesine bahane bulabilecek bir anlayışı ortaya koyuyorlar. Gözlerini öyle hırs bürümüş ki bizi lime lime etseler, boğsalar tatmin olmayacaklar. Bu sıralarda oturanlar rahmetli Menderes'e aynısını yaptılar, davul çaldırdılar idamında. Demirel'e de aynısını yaptılar, eşinin iç çamaşırını Türkiye'nin siyaset malzemesi haline getirdiler. Rahmetli Özal'a, Erbakan'a, Türkeş'e, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yaptılar. Ecevit'i de istismar ettiler. Türk siyasi hayatı bütün bunları görmüştür."

"TEZKEREDE FIRAT'IN DOĞUSU DA BATISI DA VAR"

Fırat'ın doğusu ve batısının yer aldığı haritayı gösteren Soylu, bahsedilen yerin Barış Pınarı Harekatı bölgesi olduğuna işaret etti. Soylu, tezkerede, Fırat'ın doğusunun da batısının olduğunu vurguladı.

Bu sırada CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, "Süleyman Demirel'in eşinin iç çamaşırından bahsediyor. Ayıp." ifadesini kullanması üzerine Soylu, "Ayıp olsa sen 15 Temmuz gecesi Genel Başkan'ınla nerede olduğunu ifade edersin. Zaten kendisinin anlama kabiliyeti olsaydı, Fırat'ın doğusunu ve batısını anlardı." karşılığını verdi.

KOMİSYON BAŞKANI CEVDET YILMAZ ARAYA GİRDİ

Araya giren Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, "Sayın Hanımefendi'ye dönük bir hakaret söz konusu değil, Sayın Bakan, yalnızca siyasi malzeme yapılmamasını ifade ediyor." görüşünü dile getirdi.

Süleyman Soylu, CHP ve HDP sıralarında oturan milletvekillerini işaret ederek "Özkoç, halen sosyal medya politikası yapıyor. Senin ne ayıpları yaptığın ortada. Bunların yaptığı siyasi linçleri; Menderes'in, Demirel'in, Erbakan'ın, Erdoğan'ın yaşadığını anlatıyorum. Bu ülkeye kan kusturdular. Bu ülkenin gelişmesini, büyümesini hazmedemeyen ve PKK'ya savunuculuk yapanlara yazıklar olsun. Selahattin Demirtaş'a 'terörist' diyenlere özür diletmeye çalışıyorsunuz." değerlendirmesini yaptı.

Tartışmalar yaşanması üzeri Komisyon Başkanı Yılmaz, birleşime ara verdi. Karşılıklı laf atmalar, verilen ara da bir süre devam etti. Birleşimin açılmasından sonra İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasını sürdürdü.

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"KHK TOPLANTILARIYLA NE YAPMAYA ÇALIŞTIĞINIZ APAÇIK ORTADA"

CHP'yi kastederek "KHK toplantılarıyla ne yapmaya çalıştığınız apaçık ortada." diyen Soylu, devletin, darbenin talimatını yerine getirmek için gerçekleştirilen eylemlerle diğer eylemleri ayırarak bu konuda kararını verdiğini belirtti.

Terör örgütü FETÖ'ye karşı yürütülen mücadelenin sulandırmak istendiğini, bu konuda hükümeti suçlayıcı söylemleri kabul etmelerinin mümkün olmadığını vurgulayan Soylu, "Ne söylerseniz söyleyin ne ortaya koyarsanız koyun FETÖ ile mücadelemiz devam edecek." dedi.

Kayıp silah iddialarına da değinen Bakan Soylu, 1944'le 2017 arasında sivil dahil bütün kayıp silahlarla ilgili çalışmayı 15 Temmuz'da kaybolan silahlar olarak nitelendirmenin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni iftirayla karşı karşıya bırakmanın aymazlık olduğunu söyledi. Soylu, "Ben 15 Temmuz'da İçişleri Bakanı değilim, benim talimatımla bir silah dağıtılmadı." ifadesini kullandı.

"GELELİM SEZGİN BARAN KORKMAZ MESELESİNE"

İçişleri Bakanı Soylu, başka bir soru üzerine şunları kaydetti:

"Gelelim Sezgin Baran Korkmaz meselesine. Kendi grubunuzdaki arkadaşlara soracaksınız. Onunla beraber iş tutan arkadaşlarınıza, onunla beraber akşam sefası yapan arkadaşlarınıza soracaksınız. Yine HDP'ye nasıl maddi yardımda bulunduğuna yönelik anlayışına soracaksınız."

Görüşmelerin ardından, İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesi kabul edildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu CHP
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