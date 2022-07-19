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Bakan Soylu'nun kuzenine silahlı saldırıda yeni gelişme: Dikkat çeken 'çelik yelek' detayı! Tartışmanın nedeni belli oldu

19.07.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez'in (59) dün Trabzon'un Of ilçesinde yaşamını yitirmesine neden olan silahlı saldırıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra polise teslim olup gözaltına alınan Fatih U. (53), çelik yelekle adliyeye sevk edildi. Öte yandan ikili arasında başlayan tartışmanın nedeni de ortaya çıktı.

Bakan Soylu'nun kuzenine silahlı saldırıda yeni gelişme: Dikkat çeken 'çelik yelek' detayı! Tartışmanın nedeni belli oldu

Bakan Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez'e Fatih U.'nun düzenlediği silahlı saldırıda yeni bir gelişme yaşanırken olayın ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı. Dönmez dün akşam saatlerinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti. Saldırının ardından Fatih U. silahıyla polise teslim olmuştu. Dönmez ile Fatih U'nun 'balıkçı damı' meselesi yüzünden tartıştığı öğrenildi. Öte yandan, güvenlik gerekçesiyle gözaltında tutulan Fatih U., çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. İşte olayın tüm ayrıntıları!

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TARTIŞMANIN NEDENİ 'BALIKÇI DAMI' MESELESİ

Olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Fatih U. ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez arasında daha önce mahkemelik de oldukları ‘balıkçı damı’ meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Fatih U., belinden çıkardığı tabanca ile Dönmez’e 5 el ateş etti.

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SALDIRGAN TESLİM OLDU

Dönmez vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile Of Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Olaydan sonra Fatih U. silahı ile birlikte polise teslim oldu. Polis, cinayetle ilgili soruşturma başlattı.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Of Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, saat 19.00 civarında Of ilçe merkezinde Sefa Dönmez ile aralarında daha önce adli makamlara da intikal eden husumetleri bulunan F.U'nun karşılaştığı belirtildi.

Yaşanan sözlü tartışma sonrası F.U'nun tabancayla 5 el ateş ederek Sefa Dönmez'in ağır yaralanmasına sebebiyet verdiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaralı Dönmez hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Zanlı F.U, olayda kullandığı silahla birlikte olay yerinde yakalanmış ve adli makamlara teslim edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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ÇELİK YELEKLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cinayetle ilgili soruşturma sürerken, şüphelisi Fatih U., güvenlik gerekçesiyle sorgusu için Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Sorgusu tamamlanan Fatih U., sağlık kontrolü için hastaneye, ardından da çelik yelek giydirilerek Of Adliyesi'ne sevk edildi.

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Öte yandan Sefa Dönmez'in cenazesinin, ikindi vakti Of ilçesinde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği belirtildi.

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(DHA)

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Süleyman Soylu silahlı saldırı

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