Bakan Soylu: Terörün finansmanı da abluka altında! Diyarbakır’da son dakika terör operasyonu…

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da 1200 personelin katılımıyla Eren Abluka-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı Narko Terör Operasyonu başlatıldı

Diyarbakır'da “Eren Abluka-34 (Lice/Üçdamlar) “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı" Narko Terör Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1200 personel 75 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde; Diyarbakır Lice İlçesi Güldiken ve Yorulmaz mahalleleri kırsalında önceden tespit edilen 224 ayrı noktada gerçekleştirilen arazi arama tarama çalışmalarında;

8 milyon 849 bin 330 kök kenevir bitkisi, 648 bin 200 kök skunk bitkisi, 775 kg esrar (kubar ve toz) maddesi ele geçirildi.

BAKAN SOYLU DUYURDU: TERÖRÜN FİNANSMANI DA ABLUKA ALTINDA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Sadece teröristler değil terörün finansmanı uyuşturucu da abluka altında!

Diyarbakır'da bugün başlatılan Eren Abluka-34 Operasyonu'nda;

8.849.330 KÖK KENEVİR

648.200 KÖK SKUNK

775 KG ESRAR (kubar ve toz)

ELE GEÇİRİLDİ

Kahraman Jandarmamıza ve emeği geçen herkese teşekkürler"



