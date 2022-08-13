HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Soylu: Terörün finansmanı da abluka altında! Diyarbakır’da son dakika terör operasyonu…

Bakan Soylu: Terörün finansmanı da abluka altında! Diyarbakır’da son dakika terör operasyonu…

13.08.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında ‘Sadece teröristler değil terörün finansmanı uyuşturucu da abluka altında. Diyarbakır'da bugün başlatılan Eren Abluka-34 Operasyonu'nda; 8 milyon 849 bin 330 kök kenevir, 648 bin 200 kök skunk, 775 kilo esrar ele geçirildi’ ifadelerini kullandı. İşte son dakika terör operasyonunun detayları…

Bakan Soylu: Terörün finansmanı da abluka altında! Diyarbakır’da son dakika terör operasyonu…

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da 1200 personelin katılımıyla Eren Abluka-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı Narko Terör Operasyonu başlatıldı
Diyarbakır'da “Eren Abluka-34 (Lice/Üçdamlar) “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı" Narko Terör Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1200 personel 75 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde; Diyarbakır Lice İlçesi Güldiken ve Yorulmaz mahalleleri kırsalında önceden tespit edilen 224 ayrı noktada gerçekleştirilen arazi arama tarama çalışmalarında;

8 milyon 849 bin 330 kök kenevir bitkisi, 648 bin 200 kök skunk bitkisi, 775 kg esrar (kubar ve toz) maddesi ele geçirildi.

2

BAKAN SOYLU DUYURDU: TERÖRÜN FİNANSMANI DA ABLUKA ALTINDA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Sadece teröristler değil terörün finansmanı uyuşturucu da abluka altında!

Diyarbakır'da bugün başlatılan Eren Abluka-34 Operasyonu'nda;

8.849.330 KÖK KENEVİR

648.200 KÖK SKUNK

775 KG ESRAR (kubar ve toz)

ELE GEÇİRİLDİ

Kahraman Jandarmamıza ve emeği geçen herkese teşekkürler"

3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Turistin ihbarıyla gittiler, kumun içindeki görüntü hüzne boğduTuristin ihbarıyla gittiler, kumun içindeki görüntü hüzne boğdu
Canlı yayında açıklandı... 7.500 - 10.000 bin TL arası ek ödeme müjdesi! Kimler yararlanabilecek?Canlı yayında açıklandı... 7.500 - 10.000 bin TL arası ek ödeme müjdesi! Kimler yararlanabilecek?
İzlediği erotik filmdeki kadının sesini karısına benzetince...İzlediği erotik filmdeki kadının sesini karısına benzetince...
Anahtar Kelimeler:
pkk İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu uyuşturucu terör operasyonu operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA: Akaryakıta bir zam daha! Önce motorin şimdi de benzin…

SON DAKİKA: Akaryakıta bir zam daha! Önce motorin şimdi de benzin…

Sahnede LGBT bayrağı açan Gülşen tepki gelince bakın ne yaptı!

Sahnede LGBT bayrağı açan Gülşen tepki gelince bakın ne yaptı!

KYK yurdunda çekildiği iddia edilen görüntüler olay oldu

KYK yurdunda çekildiği iddia edilen görüntüler olay oldu

Jandarma Genel Komutanlığın tarihinde bir ilk!

Jandarma Genel Komutanlığın tarihinde bir ilk!

20 günlük evlilerdi! Kavga felaketle sonuçlandı: Damat hayatını kaybetti

20 günlük evlilerdi! Kavga felaketle sonuçlandı: Damat hayatını kaybetti

Prof. Dr. Naci Görür seçimleri hatırlatıp uyardı

Prof. Dr. Naci Görür seçimleri hatırlatıp uyardı

İlginizi Çekebilir

Durumu net göremeyecek kadar yakınsınız! Biraz geride durun

Durumu net göremeyecek kadar yakınsınız! Biraz geride durun

2906 yılından geldiğini söyledi! İnsanlığı uyardı

2906 yılından geldiğini söyledi! İnsanlığı uyardı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Karamsarlığa kapılmayın! Hafta sonuna doğru...

Karamsarlığa kapılmayın! Hafta sonuna doğru...

Film gibi olay! Kazdığı tünel üzerine yıkılınca...

Film gibi olay! Kazdığı tünel üzerine yıkılınca...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.