Bakan Soylu: Terörün finansmanı da abluka altında! Diyarbakır’da son dakika terör operasyonu…

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da 1200 personelin katılımıyla Eren Abluka-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı Narko Terör Operasyonu başlatıldı
Diyarbakır'da “Eren Abluka-34 (Lice/Üçdamlar) “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı" Narko Terör Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1200 personel 75 operasyonel tim görev alıyor.
Operasyonun ilk gününde; Diyarbakır Lice İlçesi Güldiken ve Yorulmaz mahalleleri kırsalında önceden tespit edilen 224 ayrı noktada gerçekleştirilen arazi arama tarama çalışmalarında;
8 milyon 849 bin 330 kök kenevir bitkisi, 648 bin 200 kök skunk bitkisi, 775 kg esrar (kubar ve toz) maddesi ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
"Sadece teröristler değil terörün finansmanı uyuşturucu da abluka altında!
Diyarbakır'da bugün başlatılan Eren Abluka-34 Operasyonu'nda;
8.849.330 KÖK KENEVİR
648.200 KÖK SKUNK
775 KG ESRAR (kubar ve toz)
ELE GEÇİRİLDİ
Kahraman Jandarmamıza ve emeği geçen herkese teşekkürler"
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