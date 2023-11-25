HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bu illerde yaşayanlar dikkat! 64 kente "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarı: Bakan Yerlikaya'dan 'teyakkuzdayız' açıklaması!

Bu illerde yaşayanlar dikkat! 64 kente "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarı: Bakan Yerlikaya'dan 'teyakkuzdayız' açıklaması!

25.11.2023 23:31 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), yarın 64 ilde "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarı verdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yarın beklenen olumsuz hava koşullarıyla alakalı uyarılarda bulundu. Bakan Yerlikaya yaptığı uyarıda, "81 ilimizde İl AFAD Merkezlerimiz 7/24 esasına göre ilgili TAMP grupları ile teyakkuz haline geçirilmiştir. Vatandaşlarımızdan ricamız, uyarıları hassasiyetle dikkate almaları." ifadelerini kullandı.

Bu illerde yaşayanlar dikkat! 64 kente "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarı: Bakan Yerlikaya'dan 'teyakkuzdayız' açıklaması!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) yarın için 44 ilde "turuncu", 20 ilde ise "sarı" kodla uyarıda bulundu. Bakan Yerlikaya da yarın 64 ilde beklenen olumsuz hava koşulları hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

frt

"TEYAKKUZ HALİNE GEÇİLDİ"

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "81 ilimizde İl AFAD Merkezlerimiz, 7/24 esasına göre ilgili TAMP grupları ile teyakkuz haline geçirilmiştir. Vatandaşlarımızdan ricamız, uyarıları hassasiyetle dikkate almaları. Özellikle turuncu uyarı verilen illerimizde yaşayan hemşehrilerimizin çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını bir kez daha önemle hatırlatmak istiyorum." dedi.

mgm

TURUNCU VE SARI KODLA UYARILAN İLLER

Turuncu uyarı verilen iller şöyle: "Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat ve Zonguldak.”

Sarı uyarı verilen şehirler ise şu şekilde: "Adana, Adıyaman, Ardahan, Aydın, Bilecik, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kırklareli, Malatya, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye ve Uşak.” (AA-İHA)


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer Ankara! Peş peşe üçüncü komşu cinayeti! Gürültü nedeniyle dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar varYer Ankara! Peş peşe üçüncü komşu cinayeti! Gürültü nedeniyle dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var
Yer: Mersin! Her yer beyaza büründüYer: Mersin! Her yer beyaza büründü
Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvaya taşlı saldırıKabataş-Bağcılar seferini yapan tramvaya taşlı saldırı
Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya Fırtına afad
En Çok Okunan Haberler
Düğünden sonra damadın başına gelmeyen kalmadı! "Ektiğimi biçiyorum suçluyum"

Düğünden sonra damadın başına gelmeyen kalmadı! "Ektiğimi biçiyorum suçluyum"

Türkiye'de düğün turizmi başladı! Akın akın geliyorlar: Milyon dolarları bulan harcamalar...

Türkiye'de düğün turizmi başladı! Akın akın geliyorlar: Milyon dolarları bulan harcamalar...

Komşuda alarm! 'Acil' koduyla herkese mesaj gönderildi: Sokağa çıkmayın

Komşuda alarm! 'Acil' koduyla herkese mesaj gönderildi: Sokağa çıkmayın

5 komşunu acımasızca katletmişti! 72 yaşındaki katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

5 komşunu acımasızca katletmişti! 72 yaşındaki katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

Rize'de dikkat çeken protesto! AK Parti İl Başkanı Ayar: Halka rağmen iş yapılamaz

Rize'de dikkat çeken protesto! AK Parti İl Başkanı Ayar: Halka rağmen iş yapılamaz

Annesinin boğazını kesen çocuğun ifadesi şoke etti!

Annesinin boğazını kesen çocuğun ifadesi şoke etti!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köpek dışkısı dolu kovayı yolcuya döktü

Köpek dışkısı dolu kovayı yolcuya döktü

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Çırılçıplak kalan yolcu havalimanını birbirine kattı

Çırılçıplak kalan yolcu havalimanını birbirine kattı

Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.