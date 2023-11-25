Bu illerde yaşayanlar dikkat! 64 kente "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarı: Bakan Yerlikaya'dan 'teyakkuzdayız' açıklaması!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) yarın için 44 ilde "turuncu", 20 ilde ise "sarı" kodla uyarıda bulundu. Bakan Yerlikaya da yarın 64 ilde beklenen olumsuz hava koşulları hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"TEYAKKUZ HALİNE GEÇİLDİ"

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "81 ilimizde İl AFAD Merkezlerimiz, 7/24 esasına göre ilgili TAMP grupları ile teyakkuz haline geçirilmiştir. Vatandaşlarımızdan ricamız, uyarıları hassasiyetle dikkate almaları. Özellikle turuncu uyarı verilen illerimizde yaşayan hemşehrilerimizin çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını bir kez daha önemle hatırlatmak istiyorum." dedi.

TURUNCU VE SARI KODLA UYARILAN İLLER

Turuncu uyarı verilen iller şöyle: "Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat ve Zonguldak.”

Sarı uyarı verilen şehirler ise şu şekilde: "Adana, Adıyaman, Ardahan, Aydın, Bilecik, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kırklareli, Malatya, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye ve Uşak.” (AA-İHA)







