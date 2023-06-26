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  4. SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 2 suç makinesi yakalandı

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 2 suç makinesi yakalandı

26.06.2023 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2'si İnterpol Kırmızı Bültenle Aranan olmak üzere toplam 34 şahıs hakkında işlem yapıldı" dedi. Açıklamasının devamında Yerlikaya "Uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edilen nakit para, çok sayıda kripto telefon, birçok ülkeye ait sahte pasaport, kimlik kartı, tabanca ve fişek ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 2 suç makinesi yakalandı

Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı 2 suç makinesinin yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları ifade etti:

"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde MASAK’la işbirliği içerisinde gerçekleştirilen operasyonda;

2'si İnterpol Kırmızı Bültenle Aranan olmak üzere toplam 34 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Ankara, İzmir, Aydın, Muğla, Isparta ve Konya'da icra edilen operasyonda muhtelif miktarda uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edilen nakit para, çok sayıda kripto telefon, birçok ülkeye ait sahte pasaport, kimlik kartı, tabanca ve fişek ele geçirilmiştir.

İstanbul Emniyet'imizin kahraman polislerini ve MASAK ekibini yürekten kutluyorum.

Zehir tacirleriyle, suç ve suçlularla mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz."


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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı

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