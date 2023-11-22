HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Yerlikaya duyurdu: Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi

Bakan Yerlikaya duyurdu: Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi

22.11.2023 15:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pazar günü yaşanan sel felaketinde can kayıplarının yaşandığı ve büyük hasara uğrayan, Zonguldak'ın Ereğli ilçesi 'genel hayata etkili afet bölgesi' ilan edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ilçedeki zararı ve yürütülen çalışmaları açıkladı.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım Pazar günü yaşanan kuvvetli yağışlar sonucu meydana gelen heyelan ve sel afetleri nedeniyle afet bölgesi ilan edildi.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

Zonguldak ilimizde 19 Kasım Pazar günü yaşanan kuvvetli yağışlar sonucu Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen heyelan ve sel afetleri nedeniyle:

  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılan tespitlere göre 133 çatı uçması tespit edildi.

  • Defterdarlık Zarar Tespit Gurubunca yapılan zarar tespitlerinde şu ana kadar 54 konut ve 226 işyeri zarar gördü.

  • AFAD İl Müdürlüğünce yapılan etüdlerde heyelandan 10 konutun etkilendiği, 1 konutun kalıcı olarak boşaltıldığı ve 9 konut için önlem alınmasına dair rapor hazırlandı.

  • Tarım İl Müdürlüğünce şu ana kadar yapılan tespitlerde 135 sera ile 76 balıkçı teknesinin zarar gördü.

Bugün itibarıyla Karadeniz Ereğli ilçemiz Genel Hayatı Etkili Afet Bölgesi ilan edildi.
4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve 11 vatandaşımızın da kayıp olduğu Karadeniz Ereğli’sinde AFAD Gönüllülerimiz sokakları temizliyor, su basan iş yeri ve evlerde hayatın normale dönmesi için canla başla çalışıyor.

Karadeniz Ereğli’sindeki hemşehrilerime tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

AFAD Gönüllülerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın konuştuğu gelişme sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama! "Kalıcı ateşkese ve barışa vesile olmasını temenni ediyorum"Dünyanın konuştuğu gelişme sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama! "Kalıcı ateşkese ve barışa vesile olmasını temenni ediyorum"
Kış kombinlerinizin yıldızı olacak! CAT botlar indirime girdiKış kombinlerinizin yıldızı olacak! CAT botlar indirime girdi
Geliri beklentileri aştı!Geliri beklentileri aştı!
Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı
En Çok Okunan Haberler
'Uzaylı Meyveş Nine'nin gizemi!

'Uzaylı Meyveş Nine'nin gizemi!

Korkulan oldu! Kahve dükkanında birbirlerine girdiler

Korkulan oldu! Kahve dükkanında birbirlerine girdiler

İstanbul'da rüşvet operasyonu! 46 polis gözaltına alındı, İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul'da rüşvet operasyonu! 46 polis gözaltına alındı, İstanbul Valiliği'nden açıklama

Baykar fabrikasında 'casusluk' şüphesi!

Baykar fabrikasında 'casusluk' şüphesi!

Dilan Polat'ın avukatı konuştu! 'Çok ağlıyor'

Dilan Polat'ın avukatı konuştu! 'Çok ağlıyor'

Aracına 33 kurşun sıkılan kulüp başkanı hayatını kaybetti!

Aracına 33 kurşun sıkılan kulüp başkanı hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tacizci dadı skandalı! 16 erkek çocuğuna cinsel saldırıda bulundu

Tacizci dadı skandalı! 16 erkek çocuğuna cinsel saldırıda bulundu

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Damadı tebrik etmek istedi! İlginç anlar yaşandı

Damadı tebrik etmek istedi! İlginç anlar yaşandı

5 yaşındaki çocuğa tecavüz suçuyla aranıyordu! Yıllar sonra yakalandı

5 yaşındaki çocuğa tecavüz suçuyla aranıyordu! Yıllar sonra yakalandı

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.