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    4. Doğum yaparken kan kaybı yaşadığı için kana ihtiyaç duydu! "Kocam 'az' diyerek kanını vermedi"

    Doğum yaparken kan kaybı yaşadığı için kana ihtiyaç duydu! "Kocam 'az' diyerek kanını vermedi"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.03.2024 07:55
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    TikTok'ta 'suhedacy' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın doğum sırasında kan kaybı yaşadığını ve kana ihtiyaç duymasına rağmen kocasının kan vermediğini söyledi. Kocasının kan grubunun uymasına rağmen adamın 'az' diyerek kanını vermediğini söyleyen genç kadının paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı.

    Doğumda kana ihtiyacı olduğunu belirten TikTok kullanıcısı, kocasın kan grubunun uymasına rağmen kendisine kanını vermediğini açıkladığı paylaşımıyla viral oldu.

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    'Bahar' dizisine gönderme yapan paylaşımına genç kadın, "Baharcım üzülme senin kocan en azından ciğerini vermedi. Benimki doğumda 0 rh+ kanını vermedi" notunu ekledi.

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    Genç kadının paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem yaratırken kullanıcılar ikilinin şu anki ilişki durumunu ve kocasının kan vermeme nedenini merak etti. Kocasının kan vermemesinin nedeni sorulduğunda genç kadın "Babamınki de 0 rh+ miş onun kanı yokmuş zaten" dedi.

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    Genç kadın kendisine kan vermeyen kocasından ayrdıldığını açıklayarak, "Üstelik çocuğunu doğururken kan kaybı yaşamıştım. Neyse ki 9 aydır çocuğunu da görmüyor" yorumunu yaptı.

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    sosyal medya tiktok doğum
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