Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Dubaili milyonerin eşinden şoke eden itiraf! "Beni her 5 dakikada bir hamile bırakmak istiyor" Her bebek için 257 bin dolar alıyor

    Dubaili milyonerin eşinden şoke eden itiraf! "Beni her 5 dakikada bir hamile bırakmak istiyor" Her bebek için 257 bin dolar alıyor

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    08.03.2024 15:20
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Dubaili bir milyonerle evli olan Soudi'ye doğurduğu her bebek için kocasından beklediği lüks gereksinimlerini sıraladı. Lüks hayatını sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gösteren Soudi bu kez yaptığı itirafla çok konuşuldu. Eşinin çok fazla çocuk sahibi olmak istediğini dile getiren Soudi, "Beni her 5 dakikada bir hamile bırakmak istiyor. Her bebek için 257 bin dolar alıyorum" dedi.

    Turistlerin gözde noktası Dubai'de yaşayan Soudi isimli bir kadın, milyoner eşiyle hayatlarına dair yaptığı paylaşımları sayesinde TikTok'ta geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Fenomen isim son olarak aile hayatına dair samimi bir itirafta bulundu. Eşinin aktif olarak ailesini büyütmesini istediğini söyleyen Soudi, "Her hamilelik için kocamın yerine getirmesi gereken bazı sorumlulukları var" diye konuştu.

    1

    Hamileliklerinin sonunda sabırsızlıkla beklediği durumları sayan Soudi, "Ayda 20 bin sterlin (8 milyon 199 TL) değerinde harçlık. Tüm bu acıları bedevaya yaşamak istemem. Bir yatırım amaçlı gayrimenkul ve lüks bir çanta. Aynı zamanda büyük taşlı mücevherlere ihtiyacım var. Kız olursa pembe, erkek olursa mavi taşlı" dedi.

    kapak1

    Doğumun sonrasında eski görüntüsüne kısa sürede kavuşmak istediğini dile getiren Soudi, "Milyoner kocam için mümkün olan en kısa sürede formda ve sağlıklı olmam gerekiyor. Bu yüzden estetiklerim için de finansal desteğe ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.

    İlginizi Çekebilir

    Estetik yaptırdığı burnunun yeni görüntüsüne kendisi bile inanamadı

    Estetik yaptırdığı burnunun yeni görüntüsüne kendisi bile inanamadı

    Pavyon dansıyla ünlenmişti! 'Hamileyim' paylaşımı olay oldu

    Pavyon dansıyla ünlenmişti! 'Hamileyim' paylaşımı olay oldu

     Düğün davetlisinin 'çıplak' kıyafeti olay oldu! Gelini gölgede bıraktı

    Düğün davetlisinin 'çıplak' kıyafeti olay oldu! Gelini gölgede bıraktı

     Aldatma potansiyelini böyle çözüyor! "Her zaman işe yarıyor"

    Aldatma potansiyelini böyle çözüyor! "Her zaman işe yarıyor"

     Marketin ortasında frikik verdi! Kendisini izleyen adamı ifşaladı

    Marketin ortasında frikik verdi! Kendisini izleyen adamı ifşaladı


    Vitrin


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Rekabet başladı! İşte haftanın filmleri...Rekabet başladı! İşte haftanın filmleri...
    Emniyet şeridine 'Zenginlerin VIP güzergahı' dedi! "Cezası neyse öderiz" Emniyet şeridine 'Zenginlerin VIP güzergahı' dedi! "Cezası neyse öderiz"
    Patronuna hasta olduğunu söyledi! "Baş ucunda görünce şoke oldum"Patronuna hasta olduğunu söyledi! "Baş ucunda görünce şoke oldum"
    Anahtar Kelimeler:
    tiktok Dubai milyoner
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Ekrem İmamoğlu 'ilk kez açıklıyorum' dedi, 2 AK Partili başkanın ismini verdi: Beni aradılar...

    Ekrem İmamoğlu 'ilk kez açıklıyorum' dedi, 2 AK Partili başkanın ismini verdi: Beni aradılar...

    Seçil Erzan davasında Arda Turan da konuştu! Kaybettiği para dudak uçuklattı: Paramı istiyorum…

    Seçil Erzan davasında Arda Turan da konuştu! Kaybettiği para dudak uçuklattı: Paramı istiyorum…

    Karısının biyolojik kardeşi olduğunu öğrendi! "Böylesi ancak filmlerde olur"

    Karısının biyolojik kardeşi olduğunu öğrendi! "Böylesi ancak filmlerde olur"

    Emniyet şeridine 'Zenginlerin VIP güzergahı' dedi! "Cezası neyse öderiz"

    Emniyet şeridine 'Zenginlerin VIP güzergahı' dedi! "Cezası neyse öderiz"

    Patronuna hasta olduğunu söyledi! "Baş ucunda görünce şoke oldum"

    Patronuna hasta olduğunu söyledi! "Baş ucunda görünce şoke oldum"

    Hindistan'da bir dansçı bir grup erkek tarafından taciz edildi

    Hindistan'da bir dansçı bir grup erkek tarafından taciz edildi

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

    Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

    Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.