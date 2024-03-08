Dubaili milyonerin eşinden şoke eden itiraf! "Beni her 5 dakikada bir hamile bırakmak istiyor" Her bebek için 257 bin dolar alıyor

Turistlerin gözde noktası Dubai'de yaşayan Soudi isimli bir kadın, milyoner eşiyle hayatlarına dair yaptığı paylaşımları sayesinde TikTok'ta geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Fenomen isim son olarak aile hayatına dair samimi bir itirafta bulundu. Eşinin aktif olarak ailesini büyütmesini istediğini söyleyen Soudi, "Her hamilelik için kocamın yerine getirmesi gereken bazı sorumlulukları var" diye konuştu.

Hamileliklerinin sonunda sabırsızlıkla beklediği durumları sayan Soudi, "Ayda 20 bin sterlin (8 milyon 199 TL) değerinde harçlık. Tüm bu acıları bedevaya yaşamak istemem. Bir yatırım amaçlı gayrimenkul ve lüks bir çanta. Aynı zamanda büyük taşlı mücevherlere ihtiyacım var. Kız olursa pembe, erkek olursa mavi taşlı" dedi.

Doğumun sonrasında eski görüntüsüne kısa sürede kavuşmak istediğini dile getiren Soudi, "Milyoner kocam için mümkün olan en kısa sürede formda ve sağlıklı olmam gerekiyor. Bu yüzden estetiklerim için de finansal desteğe ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.







