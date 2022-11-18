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Bakımevi hemşiresi hastaların ölmeden önce söylediği son şeyi paylaştı! “Hepsi aynı şeyi söylüyor”

18.11.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles şehrindeki bir bakımevinde beş yıldan uzun bir süredir hemşire olarak çalışan Julie McFadden, kariyerinin merak edilen yönlerini TikTok’tan yaptığı paylaşımla anlattı. Hastaların ölmeden önce hep aynı şeyi söylediğini dile getiren McFadden sosyal medya takipçilerini ölümdeki o ince çizgiye götürdü.

Bakımevi hemşiresi hastaların ölmeden önce söylediği son şeyi paylaştı! “Hepsi aynı şeyi söylüyor”

TikTok’ta ‘Hospicenursejulia’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir bakımevi hemşiresi Julie McFadden onlarca yıllar yoğun bakım ünitesinde çalıştıktan sonra kariyerini bakımevine çevirdi. Yaklaşık 5 yıldır bakımevinde görev yapan McFadden, insanları ölüm ve ölüme nasıl önceden hazırlanılacağı konusunda eğitmek amacıyla işi hakkında konuşmak için sosyal medyayı da kullanıyor.

“ÖLÜMÜ NASIL ANLARSINIZ?”

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İşinin en iyi yanının hastaları ve ailelerini ölüm hakkında bilgilendirme imkanı olduğunu ifade eden McFadden, “Onları duygusal ve fiziksel olarak destekliyorum. Çoğu insanın ölmeden önce söylediği bir şey vardır ve bu genellikle 'Seni seviyorum' olur veya genellikle çoktan ölmüş olan annelerine veya babalarına seslenirler.Hepsi aynı şeyi söylüyor." dedi.

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Ölümün kendisini gösterdiği anlarda benzer durumların yaşandığından bahseden McFadden, “Ölümü nasıl anlarsınız? Nefes alışverişlerinde ani farklılaşma, cilt renginde değişiklik, terminal salgılar ve ateş... Aktif olarak ölme aşamasının belirtileri arasında bilinç değişiklikleri (bilinç dışı), solunum değişiklikleri, beneklenme ve son salgılar yer alır. Bunlar normal ve acı verici veya rahatsız edici değil. İnsanları bu konuda eğiterek ölümü normalleştirmek istiyorum” diye konuştu.

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