Bakımevi hemşiresi hastaların ölmeden önce söylediği son şeyi paylaştı! “Hepsi aynı şeyi söylüyor”

TikTok’ta ‘Hospicenursejulia’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir bakımevi hemşiresi Julie McFadden onlarca yıllar yoğun bakım ünitesinde çalıştıktan sonra kariyerini bakımevine çevirdi. Yaklaşık 5 yıldır bakımevinde görev yapan McFadden, insanları ölüm ve ölüme nasıl önceden hazırlanılacağı konusunda eğitmek amacıyla işi hakkında konuşmak için sosyal medyayı da kullanıyor.

“ÖLÜMÜ NASIL ANLARSINIZ?”

İşinin en iyi yanının hastaları ve ailelerini ölüm hakkında bilgilendirme imkanı olduğunu ifade eden McFadden, “Onları duygusal ve fiziksel olarak destekliyorum. Çoğu insanın ölmeden önce söylediği bir şey vardır ve bu genellikle 'Seni seviyorum' olur veya genellikle çoktan ölmüş olan annelerine veya babalarına seslenirler.Hepsi aynı şeyi söylüyor." dedi.

Ölümün kendisini gösterdiği anlarda benzer durumların yaşandığından bahseden McFadden, “Ölümü nasıl anlarsınız? Nefes alışverişlerinde ani farklılaşma, cilt renginde değişiklik, terminal salgılar ve ateş... Aktif olarak ölme aşamasının belirtileri arasında bilinç değişiklikleri (bilinç dışı), solunum değişiklikleri, beneklenme ve son salgılar yer alır. Bunlar normal ve acı verici veya rahatsız edici değil. İnsanları bu konuda eğiterek ölümü normalleştirmek istiyorum” diye konuştu.