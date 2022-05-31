Bakırköy'de kadın sürücü motora çarpıp kaçtı! Ortalık karıştı

Olay, dün öğle saatlerinde Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi. Otomobil, yanında seyreden motosiklete hafif şekilde çarptı. Sarsılan motosiklet kazadan şans eseri kurtuldu.

ÇARPIP KAÇAN SÜRÜCÜ'DEN 'ANNEM HASTA' SAVUNMASI

Motosikletli sürücü, bir süre takip ettiği otomobilin sürücüsünü sağa yanaşması yönünde uyardı. Sağa yanaşmayıp kendi şeridinde aracını durduran kadın sürücü "Yanlışlıkla çarptım. Annem kanser hastası, özür dilerim" dedi.

Öfkeli motosiklet sürücüsü ise kendisinden şikayetçi olacağını, canını hiçe saydığını ve aracını sağa çekmesini söyledi.

MAGANDADAN MOTOSİKLETLİYE AĞIR KÜFÜRLER

Araçlarını durdurup gelen diğer sürücüler motosikletli ile tartıştı. Bir sürücü, "Bayan o bayan." deyip motosikletliye ağır küfürler etti. Motosiklet sürücüsü olay yerinden uzaklaştırıldı. Tüm yaşananlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

(DHA)

