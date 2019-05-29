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Bal badem tatlısı

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YAPSANA HABERLERİ  | 29.05.2019 10:32 | Son Güncelleme

Akşam yemeğinden sonra çayınızın yanına güzel bir eşlikçi arıyorsanız sizlere kıyır kıyır lezzetiyle ağızda dağılan enfes tatlımızı öneriyoruz: Bal badem! İsminin hakkını sonuna kadar veren bal badem tatlısı, misafirleriniz için de harika bir seçenek olabilir.

Bal badem tatlısı

Malzemeler:

2 adet yumurta
Yarım su bardağı pudra şekeri
200 gram Sana Hamurişi (oda sıcaklığında)
Yarım çay bardağı irmik
Yarım portakalın kabuğu
2 yemek kaşığı kakao
1 paket kabartma tozu
3 su bardağı un

Bulamak için;

1 su bardağı mavi haşhaş

Üzeri için;

Çikolatalı Fındık Kreması
Çiğ Badem

Şerbeti için;

3 su bardağı şeker
3 su bardağı su
1 tatlı kaşığı limon suyu

Yapılışı:

Bir tencereye şekeri ve suyu koyun ve karıştırın. Kaynayınca limon suyu ekleyerek 3-4 dakika daha kaynatın. Ocaktan alıp iyice soğumaya bırakın.
Hamur malzemelerini yumuşak ve ele yapışmayan bir kıvam alana kadar yoğurun.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak haşhaşa bulayın ve tepsiye dizin
Önceden ısıtılmış 170 derecede yaklaşık 20 dakika pişirin.
Fırından çıkarır çıkarmaz şerbeti üzerine dökün.
Şerbetin çekmesi için 1 saat dinlendirin.
Servis etmeden önce üzerini çikolatalı fındık kreması ve badem ile süsleyin.
Afiyet Olsun.

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