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  4. Balayı için Kapadokya'ya gitmişlerdi! Genç çift otel odasında ölü bulundu

Balayı için Kapadokya'ya gitmişlerdi! Genç çift otel odasında ölü bulundu

14.03.2023 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde korkunç bir olay yaşandı. Balayı için bölgeye gelen Mutlu Akbaş (24) ile Kader Akbaş (27), kaldıkları otel odasında ölü bulundu. Genç çiftin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. İşte olayın detayları...

Balayı için Kapadokya'ya gitmişlerdi! Genç çift otel odasında ölü bulundu

Dehşete düşüren olay, sabah saatlerinde Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan ve bir tekstil fabrikasında çalıştıkları öğrenilen Mutlu Akbaş ve eşi Kader Akbaş, yaptıkları evlilik sonrası balayı için Kapadokya'ya gitmeye karar verdi.

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OTEL GÖREVLİLERİ BULDU

Bölgeye giden ve otelde kalan çiftten haber alamayan otel görevlileri kapıyı açtı. Çifti hareketsiz halde bulan çalışanlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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ÖLÜM NEDENLERİ BELLİ DEĞİL

Olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından silah, kesici alet yarası ve darp izi bulunmayan çiftin cansız bedeni otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

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Kapadokya balayı otel

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